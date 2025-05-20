С какими болезнями позвоночника не мобилизуют в июне: список

Не каждый человек, который получает повестку, действительно попадет в ряды Вооруженных сил Украины. Определение годности к военной службе осуществляет военно-врачебная комиссия (ВВК), которая учитывает ряд заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Именно такие проблемы – от сколиоза и остеохондроза до межпозвоночных грыж и других дорсопатий – чаще всего становятся основанием для официального освобождения от мобилизации.

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Эти медицинские особенности помогают специалистам принимать обоснованные решения относительно пригодности к службе. Подробнее о том, кто не подлежит мобилизации в июне 2025 года, читайте в материале OBOZ.UA.

Определение осуществляется согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14.08.2008 года (статьи 60-65).

Именно этот нормативный документ регламентирует порядок работы военно-врачебных комиссий и перечень заболеваний, которые являются основанием для увольнения или непригодности к военной службе.

Среди таких болезней – различные воспалительные и инфекционные поражения суставов, в частностиболезнь Рейтера, пиогенные и реактивные артриты. Особенно серьезным считается анкилозирующий спондилоартрит – хроническое заболевание, которое может приводить к срастанию позвонков. Также мобилизации не подлежат люди с различными формами ревматоидного артрита, включая синдром Фелти, болезнь Стилла, подагру и псориатические артропатии.

Отдельно выделяются системные болезни соединительной ткани, такие как системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена и другие тяжелые воспалительные процессы, которые поражают не только суставы, но и сосуды и мышцы. Важным фактором являются и болезни мягких тканей - поражение плеча, бурситы и воспаление сухожилий, существенно ограничивающие подвижность.

Также от мобилизации освобождают людей с артрозами различной степени, включая поражение коленных и других суставов. Поражение костей, например болезнь Педжета, остеомиелит, остеопороз с переломами или другие патологические состояния, влияющие на прочность костей, тоже является веским основанием для освобождения.

Что же касается непосредственно болезней позвоночника, то непригодность к службе могут получить те, у кого есть сколиоз, остеохондроз, а также такие серьезные патологии, как спондилолиз, спондилолистез, кифоз, лордоз и различные поражения межпозвоночных дисков, в частности межпозвоночные грыжи.

Особенно строго оценивают травмы позвоночника: переломы, сдавление или разрывы спинного мозга, отеки или кровоизлияния делают человека полностью непригодным к военной службе. Активный или прогрессирующий туберкулез костей, суставов или позвоночника также является основанием для увольнения.

Кроме того, в категорию тех, кого не мобилизуют, входят люди с ампутациями или серьезными деформациями конечностей, а также те, кто имеет тяжелую форму плоскостопия, что значительно ограничивает подвижность.

Если у призывника диагностируют хотя бы одно из указанных заболеваний, военно-врачебная комиссия на основании приказа МО № 402 может признать его непригодным к военной службе и снять с воинского учета.

Основные заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата, которые дают право на освобождение от мобилизации:

Воспалительные и инфекционные артропатии (болезнь Рейтера, пиогенные артриты);

Анкилозирующий спондилоартрит;

Ревматоидные артриты, подагра;

Системные болезни соединительной ткани (системный склероз, болезнь Бехчета, синдром Шегрена);

Болезни мягких тканей (бурситы, энтезопатии);

Артроз и поражения суставов;

Патологии костей (болезнь Педжета, остеомиелит, остеопороз);

Болезни позвоночника (сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, кифоз, лордоз);

Травмы позвоночника (переломы, разрывы, сдавление спинного мозга);

Активный туберкулез костей и суставов;

Ампутации и серьезные деформации конечностей;

Тяжелая форма плоскостопия.

Как сообщал OBOZ.UA, до 5 июня 2025 года мужчины 25-60 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны пройти повторную ВВК. Тем, кто не выполнит требование, грозит принудительное сопровождение в ТЦК и наказание в виде штрафа.

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