С годами становятся только лучше: многолетние цветы, которые стоит выбрать для сада

Многолетние цветы ценят за способность годами украшать сад яркими красками. Один раз посадив эти растения в цветнике или на клумбе вы не будете иметь с ними особых хлопот.

Дополнительный плюс в том, что большинство многолетних видов не просто любят открытое солнце, но и легко выдерживают жару и засуху, что делает уход за ними минимальным. Блог Марты Стюарт собрал 15 лучших многолетних цветущих растений, которые стоит посадить на своем участке.

Лаванда

Растение с ароматными фиолетовыми цветами и серебристыми листьями легко адаптируется к различным условиям. После укоренения оно требует минимального полива и идеально подходит для бордюров на фоне или оформления живых изгородей.

Эхинацея пурпурная

Отличается крупными розовыми цветами, цветущими с поздней весны до осени. Этот засухоустойчивый многолетник привлекает птиц и бабочек, добавляя саду утонченной элегантности.

Пенстемон

Выпускает высокие светло-фиолетовые соцветия на фоне темно-пурпурной листвы. Растение прекрасно чувствует себя на солнце в дренированной почве, еще и привлекает в сад множество насекомых-опылителей.

Гайлардия

Гибридное растение с цветами, похожими на красно-желтые маргаритки, прекрасно приспособлено даже к экстремальной жаре. Она прекрасно смотрится как в "диком" английском саду на открытом грунте, так и успешно растет в контейнерах.

Лиатрис

Высокие и очень выразительные колоски с ярко-фиолетовыми "пушистыми" цветами цветут с середины лета до осени. Растение добавляет саду вертикального объема, а зимой его семена становятся кормом для птиц.

Астры

Все, в чем действительно нуждаются эти неприхотливые многолетники, это от 6 часов прямого солнца в день. Астры демонстрируют высокую устойчивость к засухе и бывают как почвопокровными, так и вьющимися. При этом одни лишь цветы этого семейства могут наполнить ваш сад чрезвычайным разнообразием красок.

Будлея

Засухоустойчивый кустарник, обильное цветение которого будет тем пышнее, чем больше прямого солнца он получает. Сорта, которые могут похвастаться разнообразной цветовой палитрой, украшают сад в течение всего сезона, привлекая бабочек.

Нивяник Real Charmer

Этот сорт нивяника с нежно-желтыми цветами, напоминающими крупные ромашки, удивительно устойчив к болезням и вредителям. Долгий период цветения делает его идеальным контрастом для растений с темной листвой.

Гардения

Вечнозеленый куст славится белыми махровыми цветами, распространяющими интенсивный приятный аромат с весны до осени. Компактная форма позволяет высаживать гардению возле террас, где она требует минимальных усилий в уходе.

Лилии

Удивительно простые в выращивании луковичные растения требуют лишь солнечного места и хорошего дренажа. Азиатские лилии подходят тем, кто любит цветы без запаха, тогда как восточные сорта наполнят сад благоуханием.

Крокосмия

Тонкие вертикальные растения с огненными цветами привлекают бабочек, но не интересуют травоядных животных. Они легко приживаются в саду и прекрасно подходят для срезки в букеты.

Лофант

Происходит из солнечных равнин и пустынь, поэтому легко переносит засуху и солнце. Растение нуждается в умеренно плодородной, хорошо дренированной почве для успешной зимовки.

Кореопсис

Формирует плотный округлый кустарник с красно-желтыми цветами, которые появляются все лето. Для длительной жизни кореопсису необходимо полное солнечное освещение и дренированная земля.

Эхинацея Cara Mia

Уникальный сорт эхинацеи отличается махровыми желтыми цветами, которые имеют очень приятный аромат. Кроме того, что вид имеет прекрасный вид в саду, его цветы долго стоят в букетах, сохраняя свежесть и цвет.

Гравилат

Эффектный многолетник с кораллово-розовым цветением, который выдерживает довольно ощутимые морозы. Для процветания гравилата достаточно солнечного места и лишь легкого полива летом.

