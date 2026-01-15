Отгонит всех насекомых: какой цветок стоит посадить в саду в следующем сезоне
В следующем сезоне в саду можно обойтись без части "химии", если правильно подобрать растения-компаньоны. Один из самых практичных цветков для этого – календула (ноготки лекарственные). Ее ценят за то, что она привлекает полезных насекомых и одновременно отвлекает и сдерживает часть вредителей.
Важно понимать: она не "уничтожает всех насекомых", но способна заметно уменьшить проблемы с вредителями и усилить экосистему участка, говорят эксперты.
Почему именно календула эффективна в саду и на грядках
Календулу советуют как простое решение для тех, кто хочет меньше вредителей без сложных схем и дорогих средств. Садоводческий эксперт Бенедикт Вангеймс описывает календулу как "тихую силу" огорода: она съедобна, неприхотлива, хороша на клумбе и одновременно полезна в посадках.
Календула привлекает опылителей (например, пчел), что помогает плодовым культурам лучше завязывать урожай.
Также растение притягивает естественных врагов вредителей – тех, кто питается тлей.
Где сажать, чтобы был максимальный эффект
- Лучше всего календула проявляет себя рядом с овощами:
- Капустные: капуста, брокколи, цветная капуста, листовая капуста.
- Пасленовые: помидоры (а также рядом с грядками, где часто бывают тли).
- Смешанные грядки: между рядками или по краям грядки "бордюром".
Практическое правило: сажайте календулу гнездами по 2–3 растения через каждые 40–80 см вдоль грядки или "островками" между культурами – так она лучше "собирает" полезных насекомых в нужной зоне.
Как сеять календулу
Календула – один из самых простых цветов для старта.
- Когда сеять: от ранней до середины весны (можно и чуть позже, волнами – для непрерывного цветения).
- Куда: прямо в грунт или на рассаду в горшки/кассеты, если хотите более быстрый старт.
- Грунт: почти любой, но желательно с хорошим дренажем.
- Полив: умеренный, без "болота"; в первые недели следите, чтобы земля не пересыхала.
- Уход: регулярно убирайте увядшие цветы – это продлевает цветение и усиливает эффект для сада.
Календула часто самосеется: семена осыпаются и всходят на следующий год. Это плюс, если вы любите "живой" сад. Если нет – просто срезайте соцветия до полного созревания семян или оставляйте самосев только там, где он уместен.
