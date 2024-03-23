Люди, умоляю, кто видит пост ставьте + и репост нужно много, пожалуйста!

Ужасные новости каждый день.

Оккупанты уничтожают города и поселки.

Погибают дети, гибнут взрослые

На фронте кровопролитные бои.

Много погибших и тяжелораненых бойцов.

Люди, очень много просьб с фронта, я вас прошу, помогайте нашим героическим защитникам!!

Два срочных счета:

Два дрона – 146 тыс. грн

И две рации – 50 тыс. грн

Очень прошу, 5-20-100 грн, каждая копейка – это помощь.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253