Блог | С фронта много просьб: прошу помочь нашим защитникам
Люди, умоляю, кто видит пост ставьте + и репост нужно много, пожалуйста!
Ужасные новости каждый день.
Оккупанты уничтожают города и поселки.
Погибают дети, гибнут взрослые
На фронте кровопролитные бои.
Много погибших и тяжелораненых бойцов.
Люди, очень много просьб с фронта, я вас прошу, помогайте нашим героическим защитникам!!
Два срочных счета:
Два дрона – 146 тыс. грн
И две рации – 50 тыс. грн
Очень прошу, 5-20-100 грн, каждая копейка – это помощь.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253
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