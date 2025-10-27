С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления

Ежегодно, 27 октября, в День памяти Нестора Летописца, Украина официально отмечает День украинской письменности и языка. В этот день мы сосредотачиваем внимание не только на красоте и богатстве нашего языка, но и на ответственности за его сохранение, развитие и передачу будущим поколениям.

День украинской письменности и языка — это не просто дата в календаре, а возможность задуматься над тем, какое значение имеет слово в нашей жизни. Украинский язык — это наша история и память, наша песня и поэзия, наша сила и идентичность. Он прошел сложный путь становления, но всегда оставался сердцем украинского народа — живым, певучим, несокрушимым.

Сегодня мы поздравляем всех, кто уважает родное слово, кто учит и учится, кто пишет, говорит, читает и думает на украинском. Поздравьте своих близких с этим важным праздником. А OBOZ.UA вам в этом поможет.

Мово рідна, квітка дивовижна,

Ти – частинка нашого буття.

Нехай цей день святковий світить світлом,

Дарує силу, віру й доброту життя!

Хай лунає українське слово,

Як символ миру, честі і любові!

***

Вітаємо з днем мови, що нас єднає,

Що в кожнім слові віру оживляє!

Хай кожне слово в душах проросте,

І зберігає рідне, дороге.

Мовою пращурів наш дух живе,

Вона для нас – надія й щастя світле!

***

Мово рідна, наша святине,

Ти — духовний наш скарб, оберіг,

Хай лунають твої слова щирі

В кожному серці, у кожнім домі, щодня й повік!

Слова звучать, як пісня ніжна,

Українська — душі окраса.

Хай буде мова чиста й велична,

Відкриваючи серце й красу кожного дня!

***

З днем мови вітаю щиро,

Хай звучить у слові сила.

Вона нам серце зігріває,

Нас єдність й мудрість додає!

***

З Днем мови української вітаю,

Хай в кожнім домі, в серці оживає!

Слова, що ллються, мов бурхливий водоспад,

Нехай зливають в одинокий лад.

Мова рідна хай світом лунає,

Вона, як сонце, серце нам зігріває!

Хай слово рідне завжди живе,

Дарує радість і теплі сни,

Хай кожне серце його бере,

Щоб мова вічно квітла, мов весни!

***

Мова наша — скарб незмінний,

Несе традиції й тепло.

Вітаю з святом величним,

Хай буде щастя у серці й слові твоїм!

***

З Днем писемності вітаю щиро,

Хай мова рідна, мов кришталь, бринить.

Хай з кожним роком буде все ясніше,

Що Україна – у словах живе й горить!

Хай буде мова, як сонце, іскриста,

Для кожного рідна, чиста і близька!

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Наш язык – это не только средство общения, но и мощный символ единства, силы и культурного достояния. Желаю, чтобы каждое украинское слово укрепляло дух, вдохновляло на добрые дела и сохраняло свою неповторимую мелодичность в каждом сердце!

***

Поздравляю с величественным праздником нашего родного языка! Украинский язык — это наш код, который передает историю, мечты и надежды. Желаю, чтобы он звучал в каждом доме, на каждой улице и сердце, даря свет и вдохновение!

***

Поздравляю с праздником нашего языка! Желаю, чтобы украинское слово звучало в сердце каждого, вдохновляло на добрые дела и дарило красоту каждый день.

***

С Днем украинской письменности! Этот день напоминает о нашей многовековой истории, о тех, кто сохранял наш язык в трудные времена. Пусть каждый из нас будет его носителем и защитником, уважая и развивая это наследие для следующих поколений!

Поздравляю с праздником родного языка! Пусть он будет вашей гордостью, радостью и наслаждением. Пусть каждое слово звучит как поэзия, вдохновляет и объединяет, потому что наш язык – душа нации, которая заслуживает вечного уважения и почтения!

***

С Днем украинской письменности и языка! Пусть ваша любовь к родному слову растет, а каждое поздравление, написанное или сказанное, несет тепло и радость всем вокруг.

***

С Днем украинской письменности и языка! Этот день учит нас лелеять язык, как драгоценное сокровище, потому что в каждом слове чувствуется любовь, сила и гордость. Пусть каждое ваше слово будет громким эхом нашей национальной идентичности и культуры!

***

С праздником родного языка, с праздником нашего духовного единства! Украинский язык – это наш код, который объединяет, исцеляет и вдохновляет. Пусть этот день напоминает о важности сохранения и развития языка, что делает нас настоящими украинцами!

Искренне поздравляю с праздником украинского языка! Это не только язык, а настоящая мелодия, которая способна касаться самых глубоких чувств. Желаю, чтобы он был вашей поддержкой, вдохновением и духовным богатством, которое никогда не теряет ценности.

***

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть в каждом слове будет ощущение национальной гордости, а каждый день приносит новые возможности для развития и сохранения нашего языкового наследия. Давайте лелеять наш язык, потому что в нем – наша душа!

***

Искренние поздравления с Днем украинского языка! Наш язык – это сила и красота нашей земли, это история, которую мы пишем вместе. Пусть каждый украинец лелеет его в своем сердце и передает как ценное сокровище следующим поколениям!

***

Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть наш язык будет живым и вечным, пусть он звучит на весь мир, рассказывая о величии и красоте украинской души. Желаю каждому из нас с гордостью нести это языковое сокровище, развивать и оберегать его!

Искренне поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть язык объединяет, вдохновляет на творчество и сохраняет в сердцах традиции и мудрость поколений.

***

Поздравляю с праздником нашего языка! Пусть его красота вдохновляет и объединяет!

***

Пусть богатство нашего языка вдохновляет и развивает каждого!

***

С Днем украинской письменности! Обогащаем наш язык вместе!

Пусть украинский язык всегда звучит гордо и искренне!

***

Величие языка – в наших сердцах. Поздравляю с праздником украинского языка!

***

С Днем письменности! Берегите красоту и силу родного языка.

***

Поздравляю с праздником украинского слова! Пусть он будет вечным!

***

Слова объединяют сердца! Поздравляю с праздником украинской письменности!

