С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления
Ежегодно, 27 октября, в День памяти Нестора Летописца, Украина официально отмечает День украинской письменности и языка. В этот день мы сосредотачиваем внимание не только на красоте и богатстве нашего языка, но и на ответственности за его сохранение, развитие и передачу будущим поколениям.
День украинской письменности и языка — это не просто дата в календаре, а возможность задуматься над тем, какое значение имеет слово в нашей жизни. Украинский язык — это наша история и память, наша песня и поэзия, наша сила и идентичность. Он прошел сложный путь становления, но всегда оставался сердцем украинского народа — живым, певучим, несокрушимым.
Сегодня мы поздравляем всех, кто уважает родное слово, кто учит и учится, кто пишет, говорит, читает и думает на украинском. Поздравьте своих близких с этим важным праздником. А OBOZ.UA вам в этом поможет.
Мово рідна, квітка дивовижна,
Ти – частинка нашого буття.
Нехай цей день святковий світить світлом,
Дарує силу, віру й доброту життя!
Хай лунає українське слово,
Як символ миру, честі і любові!
***
Вітаємо з днем мови, що нас єднає,
Що в кожнім слові віру оживляє!
Хай кожне слово в душах проросте,
І зберігає рідне, дороге.
Мовою пращурів наш дух живе,
Вона для нас – надія й щастя світле!
***
Мово рідна, наша святине,
Ти — духовний наш скарб, оберіг,
Хай лунають твої слова щирі
В кожному серці, у кожнім домі, щодня й повік!
Слова звучать, як пісня ніжна,
Українська — душі окраса.
Хай буде мова чиста й велична,
Відкриваючи серце й красу кожного дня!
***
З днем мови вітаю щиро,
Хай звучить у слові сила.
Вона нам серце зігріває,
Нас єдність й мудрість додає!
***
З Днем мови української вітаю,
Хай в кожнім домі, в серці оживає!
Слова, що ллються, мов бурхливий водоспад,
Нехай зливають в одинокий лад.
Мова рідна хай світом лунає,
Вона, як сонце, серце нам зігріває!
Хай слово рідне завжди живе,
Дарує радість і теплі сни,
Хай кожне серце його бере,
Щоб мова вічно квітла, мов весни!
***
Мова наша — скарб незмінний,
Несе традиції й тепло.
Вітаю з святом величним,
Хай буде щастя у серці й слові твоїм!
***
З Днем писемності вітаю щиро,
Хай мова рідна, мов кришталь, бринить.
Хай з кожним роком буде все ясніше,
Що Україна – у словах живе й горить!
Хай буде мова, як сонце, іскриста,
Для кожного рідна, чиста і близька!
Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Наш язык – это не только средство общения, но и мощный символ единства, силы и культурного достояния. Желаю, чтобы каждое украинское слово укрепляло дух, вдохновляло на добрые дела и сохраняло свою неповторимую мелодичность в каждом сердце!
***
Поздравляю с величественным праздником нашего родного языка! Украинский язык — это наш код, который передает историю, мечты и надежды. Желаю, чтобы он звучал в каждом доме, на каждой улице и сердце, даря свет и вдохновение!
***
Поздравляю с праздником нашего языка! Желаю, чтобы украинское слово звучало в сердце каждого, вдохновляло на добрые дела и дарило красоту каждый день.
***
С Днем украинской письменности! Этот день напоминает о нашей многовековой истории, о тех, кто сохранял наш язык в трудные времена. Пусть каждый из нас будет его носителем и защитником, уважая и развивая это наследие для следующих поколений!
Поздравляю с праздником родного языка! Пусть он будет вашей гордостью, радостью и наслаждением. Пусть каждое слово звучит как поэзия, вдохновляет и объединяет, потому что наш язык – душа нации, которая заслуживает вечного уважения и почтения!
***
С Днем украинской письменности и языка! Пусть ваша любовь к родному слову растет, а каждое поздравление, написанное или сказанное, несет тепло и радость всем вокруг.
***
С Днем украинской письменности и языка! Этот день учит нас лелеять язык, как драгоценное сокровище, потому что в каждом слове чувствуется любовь, сила и гордость. Пусть каждое ваше слово будет громким эхом нашей национальной идентичности и культуры!
***
С праздником родного языка, с праздником нашего духовного единства! Украинский язык – это наш код, который объединяет, исцеляет и вдохновляет. Пусть этот день напоминает о важности сохранения и развития языка, что делает нас настоящими украинцами!
Искренне поздравляю с праздником украинского языка! Это не только язык, а настоящая мелодия, которая способна касаться самых глубоких чувств. Желаю, чтобы он был вашей поддержкой, вдохновением и духовным богатством, которое никогда не теряет ценности.
***
Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть в каждом слове будет ощущение национальной гордости, а каждый день приносит новые возможности для развития и сохранения нашего языкового наследия. Давайте лелеять наш язык, потому что в нем – наша душа!
***
Искренние поздравления с Днем украинского языка! Наш язык – это сила и красота нашей земли, это история, которую мы пишем вместе. Пусть каждый украинец лелеет его в своем сердце и передает как ценное сокровище следующим поколениям!
***
Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть наш язык будет живым и вечным, пусть он звучит на весь мир, рассказывая о величии и красоте украинской души. Желаю каждому из нас с гордостью нести это языковое сокровище, развивать и оберегать его!
Искренне поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть язык объединяет, вдохновляет на творчество и сохраняет в сердцах традиции и мудрость поколений.
***
Поздравляю с праздником нашего языка! Пусть его красота вдохновляет и объединяет!
***
Пусть богатство нашего языка вдохновляет и развивает каждого!
***
С Днем украинской письменности! Обогащаем наш язык вместе!
Пусть украинский язык всегда звучит гордо и искренне!
***
Величие языка – в наших сердцах. Поздравляю с праздником украинского языка!
***
С Днем письменности! Берегите красоту и силу родного языка.
***
Поздравляю с праздником украинского слова! Пусть он будет вечным!
***
Слова объединяют сердца! Поздравляю с праздником украинской письменности!
