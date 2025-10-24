Уже не зимой: когда день Андрея Первозванного

Праздник Андрея Первозванного отмечается как день памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, в связи с чем дата празднования изменилась.

В 2025 году день Андрея Первозванного приходится на 30 ноября, вместо 13 декабря по старому стилю. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях праздника.

История праздника

Андрей Первозванный происходил из города Вифсаида в Галилее. Он был братом апостола Петра и первым из учеников, кого Христос призвал к служению, за что получил имя "Первозванный". После воскресения Иисуса Андрей проповедовал в разных регионах – Малой Азии, Фракии, Скифии и Византии.

Согласно церковному преданию, апостол Андрей погиб мученической смертью около 60 года н.э. в греческом городе Патры, где его распяли на кресте в форме буквы "X", который впоследствии стал известен как Андреевский крест.

В Украине культ апостола Андрея распространился в связи с легендой о его путешествии на берега Днепра. Согласно "Повести временных лет", он установил крест на киевских холмах и предрек появление большого города. Эта легенда закрепила за ним статус небесного покровителя украинских земель.

Календарное изменение

Переход на новоюлианский календарь, который Православная церковь Украины официально ввела с 1 сентября 2023 года, привел к смещению большинства церковных праздников на 13 дней раньше. Таким образом, в 2025 году День Андрея Первозванного отмечается 30 ноября.

Религиозное значение праздника

В храмах в этот день проводят литургии в честь апостола Андрея, во время которых зачитываются евангельские тексты о его призвании. Верующие молятся о духовной силе, мире и благополучии в семьях. Андрей Первозванный считается покровителем мужчин, моряков и ремесленников.

В Украине особое значение имеет Андреевская церковь в Киеве, возведенная в XVIII веке по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Она посвящена именно апостолу Андрею и является одним из главных символов Киева.

Народные обычаи и традиции

Праздник Андрея Первозванного сохранил сочетание церковных и народных элементов. Вечер накануне, известный как Андреевские вечерницы, сопровождается обрядами, играми и гаданиями.

Традиционным блюдом является калита – круглый пресный корж, который подвешивают к потолку. Молодежь проводит игру: ребята пытаются укусить калиту, прыгая на кочерге, что символизирует соревнование и удачу.

Девушки гадают на суженого, бросая сапог через плечо или ставя символические предметы под тарелки. В современных городах эти обычаи сохраняются в формате тематических вечерниц или народных фестивалей.

Запреты и приметы

В народном календаре день Андрея сопровождается рядом запретов. Не рекомендуется шить, прясть или ткать, чтобы не "завязать" собственную судьбу. Также избегают ссор, займов и тяжелого физического труда.

Приметы праздника:

если на Андрея выпал снег – зима будет холодной;

ясная погода означает теплое лето;

увидеть во сне суженого считается хорошим знаком.

