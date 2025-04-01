С Днем смеха: классные поздравления и шутки
1 апреля во многих странах мира отмечают особый праздник – День смеха, также известный как День дурака. Этот день полон шуток, розыгрышей и веселых проделок. Традиционно компании и организации создают юмористические акции, а медиаресурсы публикуют вымышленные, но смешные новости.
Украинцы снова встречают 1 апреля в условиях продолжающейся войны. Однако это не значит, что нужно отказаться от радости и смеха. Напротив, в трудные времена особенно важно находить моменты для позитива и сохранять веру в лучшее.
Чтобы поднять настроение себе и своим близким, можно воспользоваться забавными поздравлениями, которые помогут разрядить атмосферу и подарить улыбку.
СМС для поздравлений с Днем смеха:
- Поздравляю с Днем смеха! Пусть юмор станет вашим оружием в борьбе с неурядицами!
- Желаю, чтобы 1 апреля принесло вам только радость и смех!
- Пусть каждая шутка в этот день придаст вам силы и веру в нашу победу!
- Смейтесь, даже когда тяжело, ведь смех – это наше несокрушимое оружие!
- Поздравляю с Днем дурака! Пусть этот день будет наполнен только хорошими шутками!
Поздравления с 1 апреля: стихи
С Днем смеха поздравляю,
Желаю не грустить,
Минутой смеха каждому
Желаю жизнь продлить.
Пусть звучат сегодня
Шутки, анекдоты,
Желаю вам смеяться
До слез и до икоты!
Апрель стучится и смеётся,
День смеха, праздник дурака,
Он был, он есть и остаётся,
Навечно первого числа,
Пусть он улыбок предоставит,
И посмеяться не забудь,
Кто-то кого-то разыграет,
Так что на чеку ты будь!
***
Первое апреля в Украине
Отмечают праздник смеха.
Ну потеха, да потеха!
Как целый белый свет
Съел смешинок на обед!
***
Слух прошел в прямом эфире:
Всем подарят по квартире,
Сильно вырастет зарплата,
И понизится квартплата.
А на пенсию отныне
Каждый купит по машине!
1 апреля, братцы,
Повод дружно посмеяться!
***
Шутки до 1 апреля, Дня смеха:
- Почему программисты не могут отмечать 1 апреля? – Потому что они уже давно живут в мире багов!
- Вчера на работе сказали, что я лучший работник. Сегодня пришел в офис — там только моя фотка и надпись: "Нужен новый работник".
- 1 апреля мы будем праздновать не только День смеха, но и еще несколько лет жизни ваших друзей, которых вы обманете!
- Мой телефон просит меня создать новый пароль, потому что старый сломали... и он теперь боится заходить в мои сообщения.
- Вчера увидел на улице человека, который смеялся над шутками 1 апреля... потом вспоминаю: я ничего не говорил!
- Здравствуй, это твоя мама! Я знаю, что ты не любишь мой смех, но вчера узнала, что 1 апреля ты все мои "тренировки на смех" принял за серьезное сообщение!
- Я придумал, как сделать рассвет на 1 апреля веселее! Оставить записку на столе: "Доброе утро, я уже проснулся - иди спать!".
- Мне кажется, что для этого 1 апреля некоторые люди слишком серьезно относятся к тому, как шутить. Уже открывают курсы "Как смеяться по полной"!
- Ты думал, что знаешь всех, кого разыгрывать? Поэтому ты потом вчера удивился, когда кто-то накануне сказал "в соответствии с новыми инструкциями"!
Шутливые поздравления с Днем смеха:
- Поздравляю с 1 апреля! Желаю, чтобы твои шутки были такими же удачными, как твои мечты!
- С Днем смеха! Пусть твой смех будет заразителен, как вирус, но приятным, как солнечный день!
- Поздравляю с Днем дурака! Помни, что сегодня каждый может быть немного дураком, но ты – особый случай!
- С 1 апреля! Желаю, чтобы твой день был наполнен смехом, как воздух – кислородом!
- Поздравляю с Днем смеха! Пусть твои шутки будут такими же острыми, как сыр с плесенью, но вкусными как шоколад!
- С Днем дурака! Помни, что смех – это лучшее оружие, поэтому используй его по полной!
- Поздравляю с 1 апреля! Желаю, чтобы твои шутки были такими же неожиданными, как снег в июле, но приятными, как летний дождь!
- С Днем смеха! Пусть твой смех будет таким же громким, как рок-концерт, но таким же мелодичным, как классическая музыка!
- Поздравляю с Днем дурака! Помни, что сегодня можно делать все что угодно, но не забывай о границах разумного!
- С 1 апреля! Желаю, чтобы твой день был наполнен смехом, как пляж песком!
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