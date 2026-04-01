С Днем смеха: как прикольно разыграть друзей и коллег – вживую и онлайн

Приближается 1 апреля – День смеха. В этом году неофициальный праздник любителей юмора выпадает на среду – самый разгар рабочей недели, а значит это будет идеальный момент, чтобы немного разрядить офисную атмосферу или добавить ярких эмоций в привычное дружеское общение.

OBOZ.UA подготовил по случаю праздника подборку розыгрышей, которые помогут устроить незабываемый День смеха как для тех, кто работает бок о бок в кабинете, так и для команд, которые видятся только в окошках видеосвязи. Найдете вы что-то и для шутки с друзьями. А в конце мы дадим несколько советов, как устроить собственный пранк, поднять близким настроение и при этом не нанести никому вреда.

Онлайн и дистанционные розыгрыши

Коллективная смена идентичности. Договоритесь с несколькими коллегами одновременно изменить свои имена и фото профиля в Slack или Teams. Это создает забавный хаос в чате, где невозможно понять, кто есть кто.

Статус "Восстановление соединения...". Измените свое имя в Zoom на "Reconnecting...". Это создаст иллюзию проблем с интернетом, что может стать идеальным поводом "зависнуть" на неудобном вопросе или незаметно покинуть встречу.

Котик в чате. Мало что поднимает настроение так, как появление пушистого "коллеги" в чате. Поэтому, если у вас запланирован видеозвонок, в самом начале посадите в кадр вместо себя своего домашнего любимца. Даже кот или пес в галстуке и очках вызовет у ваших коллег массу приятных эмоций. А если сможете найти кого-то более необычного, например хорька, ящерицу или ручного енота, фурор вам просто гарантирован.

Эффект "Матрицы" в фоне. Запишите короткое видео, где вы проходите за собственной спиной с чашкой кофе, и установите его как виртуальный фон в Zoom. Во время реального звонка ваши коллеги увидят двух "вас" одновременно.

Общение только эмодзи. Объявите в рабочем чате, что сегодня "День визуальной коммуникации", и отвечайте на все сообщения и ставьте задачи исключительно с помощью эмодзи. Не всегда будет просто понять, кто и что хотел сказать.

Маски и фоны. Если видеозвонок не слишком формальный, можно перед тем, как подключиться, применить переустановленные в программе маски или фоны. Представьте, вы включаетесь для совещания, а на вас какая-то смешная шапка, огромные очки или вы сидите на дне моря. Реквизит докупать не надо, коллеги точно улыбнутся, а выключить все это можно одним кликом.

Офисные розыгрыши

Замороженный рабочий стол. Вечнозеленая классика, которая срабатывает безотказно. Сделайте скриншот рабочего стола коллеги, установите его в качестве обоев, а затем скройте все настоящие иконки и панель задач. Коллега будет бесполезно щелкать по неподвижным изображениям.

Восстание мыши. Наклейте небольшой кусочек непрозрачного скотча или стикер на сенсор мыши с надписью "С 1 апреля!". Мышь перестанет реагировать на движения, пока стикер не снимут.

Беспроводное привидение. Если у вас с соседом по рабочему месту одинаковые беспроводные мыши, просто поменяйте местами их USB-адаптеры между соседними столами. Движения одного коллеги будут отображаться на экране другого.

Автозамена-сюрприз. В настройках клавиатуры телефона или Word замените обычное слово (например, "да") на что-то смешное (например, "безусловно, мой капитан!").

Голосовое управление техникой. Расклейте официальные объявления возле кофемашины, принтера или микроволновки о том, что техника обновлена и теперь поддерживает голосовые команды. Наслаждайтесь зрелищем коллег, которые разговаривают с бытовыми приборами.

Постепенное исчезновение вещей. В течение дня каждый раз, когда коллега отходит от стола, забирайте один небольшой предмет (ручку, скрепку, линейку). К вечеру рабочее место станет непривычно пустым, но коллега не сможет понять, в какой момент это произошло.

Дыхательная гимнастика. Классный пранк для начальника ты тимлида, который хочет разрядить атмосферу. Перед началом совещания заявите коллегам, что отныне компания начинает их с дыхательной гимнастики, и предложите несколько упражнений. Пока вы будете пытаться их воспроизвести, кто-то первым не выдержит и засмеется – хорошее настроение всем будет просто гарантировано.

Розыгрыши для друзей

Бесконечное сообщение. Отправьте другу GIF-анимацию с "тремя точками", означающими набор текста. Ваш собеседник будет минутами ждать длинного ответа, который так и не поступит.

Обратный отсчет до ничего. Отправьте сообщение "Осталось 8 часов" без каких-либо объяснений. Обновляйте статус каждый час. Когда время выйдет, просто напишите: "Время исчерпано! С 1 апреля!".

Загадочные факты. Подпишите друга на вымышленную рассылку "Интересные факты о сусликах" и присылайте ему абсурдные факты с анонимного номера или через бот.

Продукты, которые следят. Розыгрыш, который идеально подойдет для тех, кто живет вместе с друзьями, или для семьи. Встаньте раньше всех и наклейте на все продукты в холодильнике игрушечные глаза. Каким бы старым и не слишком вычурным ни был этот пранк, он срабатывает безотказно. Особенно ранним утром.

Мыло, которое не мылится. Если покрыть обычный брусок твердого мыла прозрачным лаком для ногтей, потом можно долго смотреть, как кто-то пытается помыть им руки, но никак не может их намылить.

Законы идеального розыгрыша к 1 апреля

Если вы хотите придумать свою собственную шутку, помните: она должна поднимать настроение всем – и тому, кто разыгрывает, и объекту пранка. Чтобы не промахнуться, следуйте нескольким простым правилам.

Знайте свою аудиторию и границы

Прежде чем планировать шутку, оцените чувство юмора "жертвы". То, что рассмешит лучшего друга, может стать причиной конфликта с коллегой, с которым вы общаетесь сугубо официально.

Избегайте запретных тем: никогда не шутите о здоровье, увольнении, религии, деньгах или личных трагедиях. Это не смешно, а жестоко.

Учитывайте контекст: среда – рабочий день, поэтому розыгрыш не должен срывать важный дедлайн или перебивать встречу с клиентом.

Правило "Золотой середины"

Лучший розыгрыш – это тот, где человек пугается или удивляется только на секунду, а потом искренне смеется вместе с вами.

Безопасность превыше всего: никаких серьезных манипуляций с едой (аллергии – это серьезно), техникой (клавиатура в желе – это убытки, а не шутка) или физической безопасностью.

Обратность: хорошая шутка должна легко "отменяться". Например, заклеенный сенсор мышки или продукты с глазами – это весело, потому что сначала озадачивает, а потом исправляется за две секунды.

Фокус на абсурде, а не на унижении

Юмор должен быть направлен на ситуацию, а не на личные недостатки человека.

Сатира вместо сарказма: лучше наполнить кабинет коллеги воздушными шариками или заменить рабочий стол на скриншот, чем выставлять кого-то в плохом свете перед начальством или откровенно унижать.

Участие в шутке: лучше всего, когда "жертва" чувствует себя частью игры, а не объектом насмешек.

Тайминг – наше все

Поскольку 1 апреля выпадает на среду, эмоциональное напряжение в середине недели и так может быть высоким.

Утро – лучшее время: розыгрыши в начале дня заряжают позитивом. Шутка в конце изнурительного рабочего дня может вызвать лишь раздражение.

Готовность сдаться: если вы видите, что человек действительно нервничает или не понимает юмора, немедленно прекращайте розыгрыш и объясните, что это была шутка. Порой нелишним будет даже извиниться.

