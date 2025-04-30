С Днем пограничника: красивые поздравления для защитников
30 апреля в Украине чествуют пограничников – эти смелые мужчины и женщины каждый день стоят на защите наших границ, обеспечивая покой граждан и отражая вражеские нападения.
Этот день – символ мужества, выдержки и верности присяге, которую дают украинские пограничники. В трудное для страны время их вклад в безопасность и целостность границ трудно переоценить. Именно они каждый день стоят на передовой, защищая суверенитет нашего государства.
Этот профессиональный праздник – прекрасная возможность выразить глубокую благодарность всем, кто служит в этой важной области, и отметить их тяжелую и опасную службу. В этой подборке OBOZ.UA – самые искренние поздравления и пожелания для защитников границ Украины.
Поздравления своими словами по случаю Дня пограничника Украины
Поздравляю с Днем пограничника Украины! Пусть крепкое здоровье, несгибаемый дух и семейное тепло всегда будут рядом.
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С праздником мужества и преданности – Днем пограничника! Пусть каждый день службы будет спокоен, а дома всегда ждут с любовью.
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Поздравляю тех, кто каждый день стоит на страже государственной границы! Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, а опасности обходят стороной.
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С Днем пограничника Украины! Спасибо за силу, выдержку и несгибаемую веру в Украину – вы настоящие герои!
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В этот профессиональный праздник желаю вам мира, надежных товарищей и удачных перемен! Пусть сердце всегда греет гордость за свое дело.
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Почет и уважение каждому пограничнику, стоящему на защите нашей Родины! Пусть ежедневная служба будет безопасной, а жизнь счастливой.
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Поздравляю с праздником защитников рубежей Украины! Пусть каждый караул завершается спокойствием, а каждый миг будет полон уверенности в завтрашнем дне.
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Слава вам, пограничники, за выносливость и самопожертвование! Желаю силы духа, стальной выдержки и тепла родительского дома.
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С праздником, воины границы! Пусть звезда удачи сопровождает вас на каждом шагу и защищает от всех проблем.
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Благодарю за вашу верность присяге и готовность защищать Украину! Желаю, чтобы в сердце всегда жил мир, любовь и надежда.
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Короткие смс с Днем пограничника
- С Днем пограничника! Спасибо за вашу стойкость и мужество на границе.
- Поздравляю с профессиональным праздником! Вы – наша первая линия защиты и гордость.
- С Днем пограничника! Пусть границы Украины всегда будут под надежной защитой.
- Спасибо за службу, защитник границы! Сил, выдержки и покоя.
- С праздником, Пограничники! Ваша отвага – залог нашей безопасности.
- Поздравляю с Днем пограничника! Низкий поклон за каждый метр родной земли.
- С Днем пограничника! Желаю здоровья, крепкого духа и скорейшей Победы!
- Наши Герои на страже, с праздником! Безграничная благодарность за ваш труд.
- С Днем пограничника! Пусть служба будет легкой, а возвращение домой – скорым.
- Искренние поздравления с Днем пограничника! Ваша верность присяге – наш мирный рассвет.
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