С Днем пограничника: красивые поздравления для защитников

30 апреля в Украине чествуют пограничников – эти смелые мужчины и женщины каждый день стоят на защите наших границ, обеспечивая покой граждан и отражая вражеские нападения.

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Этот день – символ мужества, выдержки и верности присяге, которую дают украинские пограничники. В трудное для страны время их вклад в безопасность и целостность границ трудно переоценить. Именно они каждый день стоят на передовой, защищая суверенитет нашего государства.

Этот профессиональный праздник – прекрасная возможность выразить глубокую благодарность всем, кто служит в этой важной области, и отметить их тяжелую и опасную службу. В этой подборке OBOZ.UA – самые искренние поздравления и пожелания для защитников границ Украины.

Поздравления своими словами по случаю Дня пограничника Украины

Поздравляю с Днем пограничника Украины! Пусть крепкое здоровье, несгибаемый дух и семейное тепло всегда будут рядом.

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С праздником мужества и преданности – Днем пограничника! Пусть каждый день службы будет спокоен, а дома всегда ждут с любовью.

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Поздравляю тех, кто каждый день стоит на страже государственной границы! Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, а опасности обходят стороной.

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С Днем пограничника Украины! Спасибо за силу, выдержку и несгибаемую веру в Украину – вы настоящие герои!

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В этот профессиональный праздник желаю вам мира, надежных товарищей и удачных перемен! Пусть сердце всегда греет гордость за свое дело.

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Почет и уважение каждому пограничнику, стоящему на защите нашей Родины! Пусть ежедневная служба будет безопасной, а жизнь счастливой.

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Поздравляю с праздником защитников рубежей Украины! Пусть каждый караул завершается спокойствием, а каждый миг будет полон уверенности в завтрашнем дне.

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Слава вам, пограничники, за выносливость и самопожертвование! Желаю силы духа, стальной выдержки и тепла родительского дома.

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С праздником, воины границы! Пусть звезда удачи сопровождает вас на каждом шагу и защищает от всех проблем.

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Благодарю за вашу верность присяге и готовность защищать Украину! Желаю, чтобы в сердце всегда жил мир, любовь и надежда.

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Короткие смс с Днем пограничника

С Днем пограничника! Спасибо за вашу стойкость и мужество на границе.

Поздравляю с профессиональным праздником! Вы – наша первая линия защиты и гордость.

С Днем пограничника! Пусть границы Украины всегда будут под надежной защитой.

Спасибо за службу, защитник границы! Сил, выдержки и покоя.

С праздником, Пограничники! Ваша отвага – залог нашей безопасности.

Поздравляю с Днем пограничника! Низкий поклон за каждый метр родной земли.

С Днем пограничника! Желаю здоровья, крепкого духа и скорейшей Победы!

Наши Герои на страже, с праздником! Безграничная благодарность за ваш труд.

С Днем пограничника! Пусть служба будет легкой, а возвращение домой – скорым.

Искренние поздравления с Днем пограничника! Ваша верность присяге – наш мирный рассвет.

Также на OBOZ.UA вы найдете приветствие для защитников границы в прозе.

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