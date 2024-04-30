День пограничника в Украине: история праздника и поздравления для защитников границы

В последний день апреля в Украине отмечают День пограничника. Именно эти герои первыми встретили врага 24 февраля 2022 года. Чиновники Государственной пограничной службы ежедневно охраняют наше спокойствие и дают отпор вражеским атакам.

Это прекрасная возможность поздравить специалистов в этой области и поблагодарить их за защиту и тяжелую службу. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и публикует самые искренние поздравления по случаю профессионального праздника.

История праздника

При СССР день пограничника отмечали 28 мая. Почему-то в народе закрепилась именно эта дата, и многие украинцы продолжали поздравлять пограничников в мае, несмотря на то, что в 1992 году указом президента праздник был перенесен на 4 ноября. Дата была приурочена к принятию Верховной Радой закона "О пограничных войсках Украины".

Этот закон утратил силу в 2003 году в связи с принятием нового закона "О Национальной пограничной службе Украины".

А с 2018 года Украина начала отмечать День пограничника 30 апреля. Праздник установлен указом президента с целью чествования вклада пограничников в борьбу за независимость Украины, мужества и героизма защитников государственных границ.

Поздравление с праздником

Профессия пограничника требует чрезвычайной преданности и выносливости. В тяжелых фронтовых условиях вы работаете, невзирая на все сложности военного времени. Быть пограничникам нелегко, однако служение людям есть и самое высокое благо. Желаем вам выдержки, крепкого здоровья и побольше сил.

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Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – защите государства. Желаем вам стойкости духа, сил и выдержки и уверенности. Вы видите настоящее лицо войны и всегда первыми встречаете врага. Безграничная благодарность вам за службу!

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Поздравляю с Днем пограничника! Ваш труд – нелегкий, но очень важный для обеспечения национальной безопасности. Желаю успеха в выполнении ваших обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в трудных ситуациях. Вы – герои нашего времени! Ваш труд неоценим, мы благодарим вас каждый день – а не только в профессиональный праздник. Пусть вас оберегают высшие силы, пусть скорее на нашей земле наступит мир.

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Поздравляем с Днем пограничника, желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, дружеской поддержки, материального благополучия, силы духа и тела, мужества и семейной поддержки. Спасибо за службу!

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Поздравляю с Днем пограничника! Желаю стойкости, силы, выносливости! Спасибо за то, что каждый день и каждую ночь охраняете нашу жизнь!

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На горду службу ви обрані,

Оберігаєте кордон країни.

Професія ваша в пошані

І функції дуже важливі.

Як вам вдячні безмірно

Не висловити навіть у словах.

Кордон, сказати буде вірно,

У надійних і сильних руках.

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Слов благодарности не передать. Поздравляем с праздником вас, дорогие наши пограничники. Вы показали свое мужество, смелость и стойкость! Вы всегда будете образцом достоинства и чести, преданности своему народу и долгу. Удачи вам на этом благородном пути.

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Поздравляю вас, защитники границ, с праздником пограничника! Ваш труд – нелегкий, но очень важный для обеспечения национальной безопасности. Желаю вам удачи в исполнении ваших обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в тяжелых ситуациях. Вы – герои нашего времени! Слава Украине!

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