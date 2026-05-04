День матери 2026: оригинальные идеи подарков самым родным

День матери в Украине будут отмечать 10 мая, и это хорошая возможность сказать маме то, что в будни часто откладывается на потом. Подарок в этот день не обязательно должен быть дорогим, ведь самое ценное – внимание, забота и понимание того, что действительно порадует родного человека.

Видео дня

Это может быть красивая вещь для дома, подарок для отдыха, эмоциональное впечатление, персональный сувенир или что-то, сделанное своими руками. Важно не просто купить формальную вещь, а показать маме, что вы помните о ее вкусах, мечтах, увлечениях и маленьких радостях. OBOZ.UA собрал оригинальные идеи подарков на День матери.

Подарки для отдыха и заботы о себе

Набор для домашнего SPA

Набор для домашнего SPA – отличный подарок для мамы, которая постоянно заботится о других и редко находит время для себя. В него можно положить соль для ванны, натуральное масло, ароматную свечу, крем для рук, маску для лица, скраб или мягкое полотенце.

Абонемент на массаж

Массаж – это подарок, который действительно говорит о заботе. Он поможет снять усталость, расслабиться и восстановить силы после ежедневных дел.

Можно подарить одну процедуру или абонемент на несколько сеансов. Перед покупкой стоит учесть, что именно маме будет комфортнее: классический массаж, легкий релакс-массаж или SPA-уход.

Сертификат в салон красоты

Сертификат в салон красоты подойдет маме, которая любит ухаживать за собой или давно хотела выделить время на приятную процедуру. Это может быть маникюр, уход за волосами, косметологическая процедура, макияж или комплексный уход. Лучше выбирать салон, которому мама доверяет, или место с хорошими отзывами.

Набор натуральной косметики

Крем, бальзам, скраб, маска, мыло ручной работы или ухаживающее масло могут стать приятным и полезным подарком. Стоит выбирать средства с мягкими ароматами и без слишком специфических компонентов, если вы не уверены в предпочтениях мамы.

Эмоциональные подарки и впечатления

Билеты на спектакль, концерт или кино

Подарите маме не вещь, а приятное событие. Это могут быть билеты в театр, на концерт любимого исполнителя, камерный музыкальный вечер, выставку или хороший фильм. Еще лучше – пойти вместе. Совместный вечер часто запоминается сильнее, чем материальный подарок.

Видеопоздравление от всей семьи

Запишите короткие теплые слова от детей, внуков, братьев, сестер и других близких людей. Смонтируйте из этих видео небольшой ролик с фото, музыкой и пожеланиями.

Такой подарок особенно тронет, если семья живет в разных городах или странах. Он не требует большого бюджета, но может стать памятью на всю жизнь.

Фотосессия для мамы

Сертификат на фотосессию – хорошая идея для мамы, которая редко позволяет себе быть в центре внимания. Профессиональные фото помогут ей увидеть себя красивой, уверенной и особенной.

Можно заказать индивидуальную фотосессию или семейную съемку. Второй вариант еще и подарит совместные кадры, которые останутся на долгую память.

Сертификат в ресторан или кафе

Пусть в День матери мама не готовит, а наслаждается вкусной едой и приятной атмосферой. Сертификат в ресторан или кафе – простой, но очень уместный подарок. Идеально, если вы пойдете вместе. Тогда подарок превратится не только на ужин, но и на время для разговора без спешки.

Подарки с воспоминаниями

Фотокнига с семейными фото

Фотокнига – один из самых теплых подарков на День матери. Соберите в ней фото из детства, семейных праздников, путешествий, важных моментов и простых домашних дней. Такой подарок будет не просто альбомом, а историей семьи. Мама сможет возвращаться к нему снова и снова.

Рамка с фото и письмом

Выберите красивое совместное фото и оформите его в рамку. Рядом добавьте письмо, написанное от руки. Не обязательно писать много – достаточно нескольких искренних предложений о любви, благодарности и важных воспоминаниях. Именно такие подарки часто хранят годами.

Календарь с семейными фото

Настольный или настенный календарь с семейными фото – практичный и теплый подарок. Для каждого месяца можно выбрать отдельный снимок: зимние праздники, весенние прогулки, летний отдых, домашние вечера. Это подарок, который работает круглый год. Он украшает дом и ежемесячно дарит маме новое воспоминание.

Персонализированные подарки

Именная чашка или тарелка именная

Персонализированная посуда – простой, но милый подарок. На чашке или тарелке можно написать имя мамы, теплую фразу, важную дату или семейную шутку.

Такой подарок будет ежедневно напоминать о вашей любви. А если добавить чай, кофе или сладости, получится готовый уютный набор.

Именной кулон или браслет с именем

Украшение с гравировкой имеет особый смысл. На кулоне или браслете можно разместить инициалы, дату, короткое слово или символ, важный для вашей семьи.

Брелок с гравировкой

Брелок – маленький, но символический подарок. На нем можно сделать гравировку с именем, датой или коротким пожеланием. Это вещь, которую мама может носить с собой каждый день. Она будет напоминать о вас в обычных мелочах.

Подарки для дома и уюта

Плед с рукавами

Плед с рукавами – уютный подарок для долгих вечеров с книжкой, чаем или фильмом. Он дарит тепло и комфорт, а еще символически напоминает об объятиях. Такой подарок особенно подойдет маме, которая любит домашний покой. Можно выбрать мягкий плед в ее любимом цвете.

Настольная лампа из теплого дерева

Стильная настольная лампа станет практичным подарком для дома. Она создаст мягкий свет для вечернего чтения, рукоделия или отдыха. Особенно красиво смотрятся модели из дерева, текстиля или минималистичным дизайном.

Аромасвеча ручной работы

Свеча из натурального воска и приятным ароматом создает атмосферу уюта. Для подарка лучше выбирать спокойные запахи: лаванду, ваниль, цитрус, травы или легкие цветочные ноты.

Аромасвечу можно дополнить открыткой, чаем или маленьким пледом. Получится простой, но очень теплый подарок.

Композиция из живых цветов

Вместо обычного букета можно подарить композицию в коробке, корзине или керамическом горшке. Она выглядит празднично и может дольше сохранять свежесть.

Если мама любит комнатные растения, можно выбрать цветок в горшке. Это будет подарок, который останется с ней надолго.

Подарки для хобби

Набор для вышивки или рисования

Если мама любит творчество, подарите ей набор для вышивания, рисования, скрапбукинга или создания декора. Это может стать приятным вечерним занятием и способом отдохнуть. Главное – выбирать набор в соответствии с ее интересами. Тогда подарок не будет лежать без дела.

Кулинарный мастер-класс

Для мамы, которая любит готовить, хорошим подарком станет кулинарный мастер-класс. Это может быть занятие по выпечке, приготовлению десертов, итальянской кухни, хлеба, шоколада или сыра. А если пойти вместе, он станет еще и совместным воспоминанием.

Экспериментальный кулинарный набор

Набор специй, комплект для приготовления шоколада, домашнего сыра, печенья или хлеба – хорошая идея для мамы, которая любит пробовать новое. Это не просто вещь, а маленькое гастрономическое приключение. Такой подарок можно дополнить рецептом или красивым кухонным аксессуаром. Он подарит радость и от процесса, и от результата.

Книга любимого автора

Если мама любит читать, книга всегда будет уместным подарком. Это может быть роман, детектив, мемуары, поэзия, кулинарное издание или книга о путешествиях, садоводстве или психологии. Лучше выбирать не случайную новинку, а то, что соответствует ее вкусам.

Книга семейных рецептов

Книга семейных рецептов – особый подарок, который можно сделать собственноручно. Запишите любимые рецепты мамы, бабушки, теток или семейные блюда, которые готовят на праздники. Такое издание может стать семейной реликвией. Оно объединит воспоминания, традиции и домашний вкус.

Недорогие, но трогательные подарки

Домашний десерт собственного приготовления

Торт, пирог, печенье или любимый мамин десерт, сделанный собственноручно, всегда выглядит очень тепло. Это подарок, в который вложено время и любовь. Его можно красиво упаковать или подать к праздничному ужину. Даже простой десерт станет особенным, если приготовлен специально для мамы.

Записка с 10 причинами, почему вы ее любите

Напишите от руки 10 причин, за которые вы любите маму. Это могут быть простые вещи: за поддержку, терпение, заботу, советы, силу, доброту и тепло. Записки можно сложить в конверт, баночку или маленькую коробку. Такой подарок часто трогает больше, чем дорогая вещь.

Открытка с вышивкой

Если ребенок или взрослый имеет навыки рукоделия, можно сделать открытку с вышивкой. Это сочетание личного послания и украинской традиции. Даже небольшой вышитый элемент сделает подарок очень теплым и памятным.

Стихотворение или песня для мамы

Если есть вдохновение, напишите для мамы короткое стихотворение или песню. Это подарок, который невозможно купить. Он может быть простым и несовершенным, но именно поэтому часто воспринимается особенно трогательно.

Практические подарки практичные подарки

Массажер для шеи или спины

Массажер – практичный подарок для мамы, которая много сидит, работает физически или часто чувствует усталость. Он поможет расслабиться дома без дополнительных поездок.

Подставка для украшений

Подставка для украшений – красивая деталь для ванной комнаты, спальни или туалетного столика. Она поможет красиво хранить кольца, серьги, цепочки и браслеты.

Электроодеяло или грелка

Электроодеяло или грелка – подарок для тепла и комфорта. Он подойдет маме, которая мерзнет или любит уютные вечера дома. Стоит выбирать качественный и безопасный вариант с простым управлением. Такой подарок будет особенно полезным в холодное время года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмечают День матери в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.