Картинки с Днем энергетика: открытки, красивые поздравления и пожелания с благодарностью

22 декабря в Украине чествуют День энергетика — профессиональный праздник людей, чей труд сегодня имеет особую ценность. В период полномасштабной войны именно благодаря их преданности страна продолжает жить, работать и держать связь, даже несмотря на масштабные разрушения энергетических объектов вследствие атак России.

Самопожертвование украинских энергетиков во время войны заслуживает глубокого уважения. Под постоянной угрозой обстрелов они выходили на смену, восстанавливали поврежденные сети и возвращали электроэнергию и тепло в дома миллионов граждан, часто рискуя собственной безопасностью.

С Днем энергетика, смс

С Днем энергетика! Спасибо за свет в наших домах и веру в победу света над тьмой. Желаем крепкого здоровья и безаварийной работы!

Поздравляю с праздником! Ваш труд — это настоящий героизм. Спасибо, что держите энергетический фронт и дарите нам тепло и уют даже в самые тяжелые времена.

С праздником, воины света! Пусть в ваших сетях всегда будет стабильное напряжение, а в сердцах — неугасающее пламя радости и любви. Спасибо за вашу стойкость!

Искренняя благодарность за вашу работу! Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен энергией успеха, а дома всегда ждали дорогие люди в уютном кругу.

С Днем энергетика! Спасибо за каждую включенную лампочку. Пусть жизнь дарит вам только приятные сюрпризы и безопасные изменения!

Вы — те, кто делает чудо каждый день! Спасибо за самоотверженность и профессионализм. Желаем спокойствия в работе и светлой судьбы под мирным небом.

С праздником! Ваша профессия — это основа жизни современной страны. Спасибо, что возвращаете комфорт в наши дома. Пусть энергия жизни никогда не иссякает!

Воинам света — низкий поклон! Спасибо, что не даете темноте ни единого шанса. Пусть ангел-хранитель бережет вас во время каждой смены и выезда.

Поздравляю с Днем энергетика! Желаю стабильного тока в сети и невероятной энергии в душе. Спасибо за ваш неутомимый труд для каждого из нас!

С праздником профессионалов! Пусть ваш собственный источник вдохновения никогда не угасает, а благодарность людей согревает вас лучше любых обогревателей. Спасибо за свет!

Поздравления с Днем энергетика Украины в стихах

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота – для держави необхідність,

Важливість і престижність в наші дні.

Хай колектив у злагоді працює

Й дарує людям і тепло, й вогні.

***

У День енергетика, при світлі свічі,

Вітаю тих, хто працює вночі,

І зранку, і вдень, і на вихідних,

Щоб нести нам світло у руках своїх.

Під напругою ампер, у потоці справ

Мчитеся на виклик — ваш час настав!

Щоб у кожен будинок прийшла теплота,

Оповила надія і доброта.

Тож зичу вам сили, наснаги без втоми,

Нехай кожен день буде світлом наповнений!

Ви — справжні герої в роботі щоденній,

Хай будуть вам вдячні у кожній оселі!

***

Нехай, як струм по дротах,

Щастя ллється в руки вам,

Буде маса досягнень,

Позитивних прагнень,

Море світла та тепла,

Енергійних днів, добра,

Премій класних та зарплат,

Досягнень без перешкод.

Щоб зберігав Господь вас,

Дав здоров'я сил й вам!

***

Дорогі енергетики,

Практики й теоретики!

Ми бажаємо в ваше свято

Не пропав, щоб ваш кураж.

Випить чарку-іншу

За професію таку!

Щоб сильно не шарахало,

Де не треба – не бабахало,

Щоб дуга не зникала,

І нічого не вражало!

С Днем энергетика поздравить своими словами

Поздравляю с Днем энергетика Украины! Спасибо за ваш ежедневный труд, ответственность и выдержку. Именно благодаря вам в домах украинцев есть свет, тепло и вера в стабильность даже в самые сложные времена.

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Ваша работа — это не только об электроэнергии, но и о силе, надежности и преданности стране. Пусть каждый день приносит безопасность, уважение и заслуженную благодарность.

***

С Днем энергетика Украины! Желаю крепкого здоровья, спокойных перемен и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваш труд всегда возвращается добром и поддержкой людей.

***

Поздравляю с Днем энергетика! Вы держите энергетический фронт и делаете чрезвычайно важное дело для всего государства. Пусть в жизни будет больше светлых моментов, чем аварийных вызовов.

***

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Спасибо за стойкость, мужество и готовность работать в самых тяжелых условиях. Желаю мира, стабильности и семейного уюта.

***

С Днем энергетика Украины! Пусть ваш труд всегда будет оценен, а каждый день приносит новые силы и уверенность. Спасибо за свет, который вы дарите стране.

***

Поздравляю с Днем энергетика! Желаю надежных коллег, безопасных условий труда и искренней человеческой благодарности. Пусть в вашей жизни всегда царят тепло, свет и покой.

Открытки с Днем энергетика Украины

