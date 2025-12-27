С Дедом Морозом, телевизором и оливье: как Новый год сделали главным праздником СССР

Практически нигде в мире светский Новый год не празднуют так пышно, как в странах, которые когда-то были частями СССР. Главным зимним праздником в западном мире в основном является Рождество. Но как произошла эта замена, ведь на этих землях до 1922 года Новый год здесь почти не праздновали?

Видео дня

История Нового года в Союзе была весьма непростой. Его то отменяли, то начали активно продвигать на государственном уровне, то придумывали ему новые традиции. OBOZ.UA разбирался в этих перипетиях.

После свержения царского режима в 1917 году новая власть большевиков взялась искоренять "буржуазную" культуру. Под это определение подпадали и зимние праздники с их украшением дома, торжественными ужинами и дарением подарков. В 1929 году праздничные даты вообще убрали из официального календаря, сделали 1 января обычным рабочим днем, а религиозную обрядность подвергли осуждению.

Однако на низовом уровне люди продолжали праздновать, несмотря на риск наказания. Дома тайком ставили елки, украшали их не специальным декором, а подручными предметами, ограничивали себя в подарках. Это натолкнуло советскую власть на мысль радикально изменить курс.

В 1935 году в газете "Правда" вышла статья партийного деятеля Павла Постышева, в которой он заложил основы новой идеологии зимних праздников. Новый год в ней назывался "радостью для всех трудящихся" и, фактически, замещал собой привычное Рождество.

Именно в середине 1930-х сформировался привычный нам канон праздника: восьмиугольную Вифлеемскую звезду на верхушке елки заменили на пятиконечную советскую, а традиционные ангелы уступили место стеклянным космонавтам, кукурузе и фигуркам пионеров. В этот же период окончательно закрепились образы Деда Мороза и его помощницы Снегурочки. В досоветскую эпоху Дед Мороз был олицетворением опасного духа зимы и воспринимался как негативный и даже устрашающий персонаж. Однако советы переложили на него функцию святого Николая, который разносит праздничные подарки, образ начал радовать детей и так прижился. С 1950-х годов Дед Мороз стал неизменным героем кремлевских елок и детских праздников.

В этот же период Новый год в СССР считался коллективным праздником и отмечать его полагалось вместе с коллегами. Иногда члены одной семьи расходились на праздничную ночь в разные места. Впрочем, с развитием телевидения и появлением "Голубых огоньков" – специальных праздничных шоу с песнями и поздравлениями от знаменитостей – Новый год постепенно начал становиться семейным праздником. Тем более, что в 1947 году 1 января снова сделали выходным.

В 1960–70-х годах советское празднование приобрело свою окончательную форму. Из-за постоянной нехватки товаров подготовка к нему начиналась за несколько месяцев: люди "доставали" майонез для оливье, шпроты, венгерский консервированный горошек и советское шампанское. Культовыми атрибутами стали просмотр комедий Эльдара Рязанова и праздничные "огоньки" по телевизору. Несмотря на сильное идеологическое давление, для большинства граждан этот праздник был единственной возможностью почувствовать приватность и сказку в кругу семьи, дистанцировавшись от официальной пропаганды за закрытыми дверями квартиры.

Когда СССР развалился, традиции празднования никуда не делись. Религиозное Рождество оставалось малопонятным выходцам из "совка", а оливье, "шуба" и запах мандаринов навевали приятные воспоминания. Поэтому Новый год до сих пор остается в большинстве бывших республик главным зимним праздником, хотя страны, ориентированные на западную культуру, как балтийские Латвия, Литва и Эстония, постепенно отошли от этой традиции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как СССР повлиял на то, что православные долго отмечали Рождество 7 января.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.