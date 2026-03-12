С чем есть гречку для максимальной пользы: рассказывает Светлана Фус

Несмотря на все свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Растительные белки усваиваются хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц, молочных продуктов, например, если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то из животной – на 95-96%, поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, с чем есть гречку, чтобы она была еще полезнее.

С чем есть гречневую кашу

"Гречневую каша детям можно есть с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже с сыром. Вариантов огромное количество. Крупу полезно сочетать с овощами, например, с капустой: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато на пищевые волокна, которые выступают в роли природного сорбента, витаминов и минералов", – рассказала Фус.

Вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы

Поэтому во время варки стоит правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальные пропорции: 1:2,5 (1 часть гречки и 2,5 части воды).⠀

Что приготовить из гречки

Из гречневой крупы готовят не только каши, но также используют гречневую муку в выпечке, чтобы заменить пшеничную муку. В гречке нет глютена, а это оптимальный вариант для людей, страдающих его непереносимостью.

Какие блюда можно приготовить

"Сварите гречневую кашу, нарежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, а при желании можно разбавить вкус и оливками — так вкус получится похожим на греческий салат, но куда более сытный. Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро — этот рецепт выручит, когда хочется чего-то вкусного, а времени в обрез. Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, рукколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса, как второй завтрак. Тыква, нут, куркума и гречка — так выглядит самое необычное рагу, которое невероятно полезное и питательное. Такое блюдо положительно скажется на иммунной системе", – подытожила диетолог.

