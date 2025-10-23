'С бомбой ребята разберутся': Порошенко показал, как украинские воины используют переданные экскаваторы

Украинские воины используют экскаваторы на линии фронта не только для рытья окопов, но и для помощи украинским саперам. В частности, мощными машинами перемещают российские КАБы.

Об изобретательном использовании техники на фронте рассказал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, опубликовав соответствующее фото. Экскаватор на фотографии – входил в партию техники, которая была ранее передана Порошенко Силам обороны.

"Наши экскаваторы не только фортификации роют, но и таскают российские КАБы, чтобы "не мешали" работать", – написал Порошенко.

Он отметил, что "с бомбой ребята разберутся", использовав имеющуюся взрывчатку для повторного использования в дронах и минах, обратив оружие врага против него самого.

Экскаватор был передан инженерным подразделениям еще в апреле 2024 года, когда на восточный фронт отправили партию необходимой техники: четыре экскаватора, бензопилы, пилорамы, грузовик и стирально-душевой комплекс.

Тогда Порошенко обращал особое внимание именно на экскаваторы, поскольку их маневренность и легкость в управлении позволяют существенно минимизировать человеческие усилия при строительстве фортификаций, а также выполнении нестандартных задач.