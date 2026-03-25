С Благовещением: красивые поздравления для близких

В народе праздник Благовещения считается не только воротами в весну, но и днем, который ассоциируется с надеждой на лучшее. Именно сейчас хочется сказать близким самые теплые слова, выразить наилучшие пожелания.

OBOZ.UA поможет вам подобрать поздравления с Благовещением, которое вы можете отправить тем, кто рядом и кто далеко. Здесь есть и лаконичные сообщения для мессенджеров, и несколько теплых стихотворных строк для ваших самых дорогих.

Стихотворные поздравления с Благовещением

З Благовіщенням вітання

Щирі ви мої прийміть,

Хай наповненою щастям

Буде ваша кожна мить.

Хай вістей побільше добрих

Доля світла вам дарує,

Мир, достаток, розуміння

В домі завжди хай вирують

***

Зі святом вас, благих звісток!

Хай ангел Божий береже,

Життя наповниться добром,

А серце віру хай несе!

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей -

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

Благовіщення прийшло -

Світло, щастя принесло!

Нехай у серці буде мир,

А в житті - весни розквіт!

***

З Благовіщенням вітаю,

Радості й затишку бажаю!

Нехай Бог благословляє,

Мир і щастя посилає!

Короткие поздравления с Благовещением

Пусть Благовещение принесет в ваш дом только светлые и радостные вести! Желаю вам мира, любви и Божьей благодати!

***

С Благовещением вас! Пусть материальные и духовные блага будут в достатке, а в двери стучатся только благие вести!

***

В этот светлый праздник желаю вам душевного тепла, здоровья и Божьей защиты. Пусть каждый ваш день будет наполнен верой, радостью и добром!

***

Поздравляю вас с праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому!

Пусть в день Благовещения в вашу жизнь придут мир, гармония и свет Божьей любви! Желаю вам счастья, благополучия и силы для осуществления всех желаний!

***

Радостных вестей, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного спокойствия!

***

Пусть это святое Благовещение подарит вам душевный покой и благодать! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от всякого зла!

***

Желаю вам в этот светлый праздник радости, веры и хороших новостей! Пусть благодать небесная озарит вашу душу и наполнит сердце любовью!

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! С праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь!

Поздравления с Благовещением своими словами

Пусть в этот светлый день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Святая Дева Мария укроет от всех невзгод! Пусть в Ваш дом приходят только с благими вестями, только с добром и теплотой. Желаю, чтобы ваша душа всегда была наполнена искренностью, а сердце радовалось от счастья и любви. С Благовещением Пресвятой Богородицы!

***

В день Благовещения желаю вам покоя в сердце, тепла в доме и мира в душе. Пусть каждый день приносит только хорошие новости и радостные моменты. Божья благодать пусть сопровождает вас во всех начинаниях!

Благовещение – это день надежды, света и радости, который приходит в наши сердца. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, любви и веры в чудеса. Желаю вам душевного покоя, тепла родных сердец и Божьей опеки!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не потерять своей веры и искренней любви.

***

Сегодня ангелы поют, потому что в мир пришла благодатная весть! Пусть в этот день ваше сердце наполнится покоем, а душа – светом надежды. Желаю вам Божьей защиты, духовной гармонии и неизменной радости!

***

Поздравляю вас с этим величественным праздником, который несет благодать и надежду в каждый дом! Пусть в вашей жизни всегда будут добрые вести, а душа наполняется верой, миром и любовью. Пусть Божья Матерь оберегает вас и ваших родных от всех невзгод!

Как звон праздничных колоколов, пусть вера и благодать войдет в ваши сердца. Пусть любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте в ответ благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, христиане! Благополучия и здоровья в ваши дома!

***

С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же в этот светлый праздник наши души наполняются только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.

***

Сегодня особый день, когда свет небесной благодати озаряет наши души. Пусть Матерь Божия дарует вам силу, воодушевление и защиту от всех невзгод. Пусть в вашей жизни будет больше радости, добрых людей и счастливых моментов!

