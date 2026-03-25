С Благовещением: красивые поздравления для близких
В народе праздник Благовещения считается не только воротами в весну, но и днем, который ассоциируется с надеждой на лучшее. Именно сейчас хочется сказать близким самые теплые слова, выразить наилучшие пожелания.
OBOZ.UA поможет вам подобрать поздравления с Благовещением, которое вы можете отправить тем, кто рядом и кто далеко. Здесь есть и лаконичные сообщения для мессенджеров, и несколько теплых стихотворных строк для ваших самых дорогих.
Стихотворные поздравления с Благовещением
З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують
***
Зі святом вас, благих звісток!
Хай ангел Божий береже,
Життя наповниться добром,
А серце віру хай несе!
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей -
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
Благовіщення прийшло -
Світло, щастя принесло!
Нехай у серці буде мир,
А в житті - весни розквіт!
***
З Благовіщенням вітаю,
Радості й затишку бажаю!
Нехай Бог благословляє,
Мир і щастя посилає!
Короткие поздравления с Благовещением
Пусть Благовещение принесет в ваш дом только светлые и радостные вести! Желаю вам мира, любви и Божьей благодати!
***
С Благовещением вас! Пусть материальные и духовные блага будут в достатке, а в двери стучатся только благие вести!
***
В этот светлый праздник желаю вам душевного тепла, здоровья и Божьей защиты. Пусть каждый ваш день будет наполнен верой, радостью и добром!
***
Поздравляю вас с праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворения, спокойствия и мира вашему дому!
Пусть в день Благовещения в вашу жизнь придут мир, гармония и свет Божьей любви! Желаю вам счастья, благополучия и силы для осуществления всех желаний!
***
Радостных вестей, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного спокойствия!
***
Пусть это святое Благовещение подарит вам душевный покой и благодать! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от всякого зла!
***
Желаю вам в этот светлый праздник радости, веры и хороших новостей! Пусть благодать небесная озарит вашу душу и наполнит сердце любовью!
Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать!
***
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! С праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь!
Поздравления с Благовещением своими словами
Пусть в этот светлый день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Святая Дева Мария укроет от всех невзгод! Пусть в Ваш дом приходят только с благими вестями, только с добром и теплотой. Желаю, чтобы ваша душа всегда была наполнена искренностью, а сердце радовалось от счастья и любви. С Благовещением Пресвятой Богородицы!
***
В день Благовещения желаю вам покоя в сердце, тепла в доме и мира в душе. Пусть каждый день приносит только хорошие новости и радостные моменты. Божья благодать пусть сопровождает вас во всех начинаниях!
Благовещение – это день надежды, света и радости, который приходит в наши сердца. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, любви и веры в чудеса. Желаю вам душевного покоя, тепла родных сердец и Божьей опеки!
***
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы! От чистого сердца хочу пожелать ценить свою жизнь и быть благодарным Богу за все хорошее, что он послал, дорожить каждым светлым моментом счастья и до конца верить в свои силы, с каждым днем получать благую и добрую весть, никогда не потерять своей веры и искренней любви.
***
Сегодня ангелы поют, потому что в мир пришла благодатная весть! Пусть в этот день ваше сердце наполнится покоем, а душа – светом надежды. Желаю вам Божьей защиты, духовной гармонии и неизменной радости!
***
Поздравляю вас с этим величественным праздником, который несет благодать и надежду в каждый дом! Пусть в вашей жизни всегда будут добрые вести, а душа наполняется верой, миром и любовью. Пусть Божья Матерь оберегает вас и ваших родных от всех невзгод!
Как звон праздничных колоколов, пусть вера и благодать войдет в ваши сердца. Пусть любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте в ответ благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, христиане! Благополучия и здоровья в ваши дома!
***
С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же в этот светлый праздник наши души наполняются только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.
***
Сегодня особый день, когда свет небесной благодати озаряет наши души. Пусть Матерь Божия дарует вам силу, воодушевление и защиту от всех невзгод. Пусть в вашей жизни будет больше радости, добрых людей и счастливых моментов!
