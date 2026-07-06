Рыб ждет успех, а Овны – минутка отдыха пойдет вам на пользу: гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

В понедельник, 6 июля, Луна в Рыбах сделает нас очень чувствительными. Время для любви или творчества наступит только вечером. Днем мы будем заниматься своими обязанностями. Мы сможем помогать другим и предсказывать события будущего. То, что откладывалось в последние дни, теперь будет легко наверстать.

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Астрологи утверждают, что у этот день Солнце образует квадрат с Сатурном, и это всегда помогает нам отстраниться от того, что нам не служит. В 17:08 Луна войдет в знак Овна, и мы почувствуем прилив оптимизма, пишет Vogue.

Овен

Вы будете жизнерадостны и понимающи, но также более чутки к потребностям других. Не вмешивайтесь в чужие дела, потому что некоторые люди могут подумать, что вы готовы выполнять все их приказы. Помогите сегодня тем, кто действительно в этом нуждается, и не позволяйте себя использовать. Во второй половине дня позаботьтесь о своем здоровье и самочувствии. Минутка отдыха пойдет вам на пользу, особенно вдали от шумных родственников и друзей. В 17:08 Луна в вашем знаке придаст вам энергии.

Телец

День обещает быть удачным, а секстиль Луны к вашему знаку благоприятствует хорошим идеям для решения различных проблем, которые в последнее время не давали вам спать по ночам. Потягивая утренний кофе, подумайте о своих планах и о том, чего вам не хватает для счастья, чтобы провести спокойное лето. Однако днем ​​не позволяйте семье диктовать вам планы, ведь позже вы захотите их изменить. Немного настойчивости и терпения, и вы добьетесь своего.

Близнецы

Вы будете очень организованны, но с Марсом в соединении с вами лучше избегать сложных дискуссий. Вы с готовностью возьметесь за амбициозные задачи, лишь бы доказать, что заслуживаете большего. Но подумайте, действительно ли вам сегодня нужно идти на такие жертвы? Без угрызений совести встречайтесь с друзьями, планируйте различные мероприятия или организуйте события. В любви будьте осторожны и не ревнуйте, если ваш любимый человек занят своими делами.

Рак

Тригон Луны к вашему знаку сделает вас смелыми и любопытными. Действуйте и не откладывайте важные дела. Амбициозные планы имеют шанс на успех, но не хвастайтесь, так как квадрат Сатурна к ним может вызвать у кого-то укол зависти. Сегодня лучше иметь помощников, чем соперников. После работы – время для хобби и отдыха. Покупки тоже будут удачными, но остерегайтесь безумных предложений, так как некоторые вещи не стоит покупать заранее.

Лев

Вы будете в хорошем настроении, но предпочтете принимать решения самостоятельно, а не работать с другими. Люди будут вас поддерживать и охотно помогут в любых сложных вопросах. Хотя некоторые могут показаться немного слишком навязчивыми, в конце концов вы придете к взаимопониманию. Вечером настанет время расслабиться, почитать хорошую книгу или посмотреть сериал. Луна в оппозиции принесет новое вдохновение.

Дева

Вы сосредоточитесь на своих обязанностях, но из-за квадратуры Марса можете нервничать. Если кто-то вас критикует, не стоит слишком волноваться. Во второй половине дня хорошие новости или приятное приглашение поднимут вам настроение. В любви будьте осторожны и не реагируйте нервно на предложения любимого человека. Вам может не понравиться чье-либо предложение, поэтому не спешите с принятием важных решений.

Весы

Квадрат Солнца придаст вам уверенности. Никто не остановит вас и ничего не запретит. Решите нерешенные вопросы, примите правильные решения, и вас ждет спокойная неделя. Во второй половине дня вам захочется больше развлечений. Если у вас есть планы, связанные с искусством или хобби, вы прекрасно проведете время. Кто-то из близких может указать на то, что вы не выполняете свою часть работы, но вас это не слишком обеспокоит.

Скорпион

Тригон Луны к вашему знаку принесет вам успех. Воспользуйтесь этим, так как вы сможете быстро уладить дела, зависящие от чьего-либо одобрения. Идеи, которые вы сегодня придумаете, принесут вам деньги. Благодаря вашему чувству юмора и доброте вы также сможете завести новых друзей. Послеобеденное время благоприятно для ухода за собой, а также для неожиданных встреч. Вы также можете получить приятные новости от друзей.

Стрелец

Ваши коллеги могут что-то упустить. Если кто-то ошибется, вы спасёте ситуацию. Это также отличный день, чтобы помириться с врагами и быстро разрешить споры и недоразумения. Это сделает вашу неделю более спокойной. Кроме того, подумайте о чем-нибудь расслабляющем, возможно, вы откроете для себя новое хобби. Любовь – это хорошо, но вам может быть трудно найти время для свидания.

Козерог

Секстиль Луны к вашему знаку придаст вам энергии. Вы быстро решите избавиться от различных задолженностей. Вы сосредоточитесь на работе, счетах и ​​уборке и, наконец, вздохнете с облегчением. Вы будете рады отправиться за покупками днем, так как захотите запастись необходимыми товарами. Однако вечером не заставляйте себя делать то, чего не хотите. Стоит отдохнуть, потому что завтра будет еще один напряженный день, полный важных встреч.

Водолей

Вас ждет приятный день. Вы будете разговорчивы и готовы к новым вызовам. Марс в трине сделает ваши идеи привлекательными для окружающих и даже принесет вам дополнительные деньги. Однако будьте осторожны, так как вы легко поддадитесь фантастическим историям и даже сплетням. Не позволяйте никому эксплуатировать ваш энтузиазм и извлекать выгоду из ваших идей. Изменение ауры во второй половине дня, при секстиле Луны, соблазнит вас на крупные покупки.

Рыбы

День пройдет успешно. Вы можете рассчитывать на доброту и понимание. Кто-то с радостью поможет вам решить проблему, с которой вы долго боролись. Это придаст вам уверенности в будущем. Стоит встретиться с друзьями после обеда. Послушайте последние новости, и, возможно, вы измените свое мнение о каком-то событии.

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