Переполненная гниющая помойка прямо напротив моего бывшего дома в Донецке. Пересечение ул. Марии Ульяновой и бульвара Шевченко. Я жил сразу за этой двухэтажкой на заднем плане, и мои окна выходили на нее.

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Такого днища, как сейчас, не было никогда. Ни в какие "лихие 90-е" не было таких вонючих свалок во дворах. Эта часть города от линии фронта далеко, тут нет никаких препятствий для вывоза мусора.

Единственная причина этого позорища – русский мир, который пришел в мой город и превратил его в мусорник.