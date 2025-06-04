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Рулетики из баклажанов "Тещин язык": рецепт самой вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт рулетиков

Баклажаны можно очень вкусно стушить, приготовить рагу, а также горячие салаты, закуски. Еще из них получатся очень вкусные рулетики с разными начинками.

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Сырые баклажаны для блюд

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с помидорами и сыром.

Вкусная закуска из баклажанов

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Майонез – 100 г.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Растительное масло – 100 г
  • Зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и нарежьте вдоль на тонкие пластинки. Каждую пластинку посолите и оставьте на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем смыть соль. После пожарьте до золотистости.

Жареные баклажаны

2. Чеснок натрите или через пресс, смешайте с майонезом. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

Начинка для закуски

3. Выложите в баклажаны начинку, сверните в рулетики.

Рулетики из баклажанов

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