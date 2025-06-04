Рулетики из баклажанов "Тещин язык": рецепт самой вкусной закуски

Баклажаны можно очень вкусно стушить, приготовить рагу, а также горячие салаты, закуски. Еще из них получатся очень вкусные рулетики с разными начинками.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Майонез – 100 г.

Чеснок – 5 зуб.

Растительное масло – 100 г

Зелень для украшения

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и нарежьте вдоль на тонкие пластинки. Каждую пластинку посолите и оставьте на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем смыть соль. После пожарьте до золотистости.

2. Чеснок натрите или через пресс, смешайте с майонезом. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

3. Выложите в баклажаны начинку, сверните в рулетики.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: