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Рулетики из баклажанов "Тещин язык": рецепт самой вкусной закуски
Баклажаны можно очень вкусно стушить, приготовить рагу, а также горячие салаты, закуски. Еще из них получатся очень вкусные рулетики с разными начинками.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Помидоры – 3 шт.
- Майонез – 100 г.
- Чеснок – 5 зуб.
- Растительное масло – 100 г
- Зелень для украшения
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и нарежьте вдоль на тонкие пластинки. Каждую пластинку посолите и оставьте на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем смыть соль. После пожарьте до золотистости.
2. Чеснок натрите или через пресс, смешайте с майонезом. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.
3. Выложите в баклажаны начинку, сверните в рулетики.
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