Розы будут ярко цвести год за годом: что обязательно надо сделать в марте

Розы – популярные садовые растения. Независимо от того, вы опытный садовод или только начинаете заниматься этим делом, выращивание роз может быть проще, чем вы думаете. Если посадить их сейчас, цветы будут иметь время адаптироваться к началу весеннего роста.

Ричард Кинг, эксперт по садоводству, отметил, что здоровые розы начинаются с хорошего ухода: большое количество солнечного света, хорошо дренированная почва и правильный режим обрезки и подкормки обеспечат им процветание год за годом, пишет Express.

Чтобы помочь, эксперт поделился различными советами по посадке роз, а также одной работой, которую нужно выполнить в марте.

Выберите правильный сорт розы

По словам эксперта, различные виды роз подходят для разных садов и условий выращивания. Например, чайно-гибридные розы – это классический выбор, известные своими большими, элегантными цветами, которые идеально подходят для срезки.

Розы с обнаженными корнями следует сажать в период с ноября по март.

Учитывайте солнце и почву

Розы любят солнечный свет, поэтому обязательно высаживайте их в месте с по крайней мере шестью часами прямого солнца в день, чтобы стимулировать сильный рост и обильное цветение.

Также важно учитывать почву при выращивании розового куста. Розы процветают в богатой, хорошо дренированной почве с большим количеством органического вещества. Тяжелые, переувлажненные условия могут привести к гниению корней.

Мульчирование вокруг основания растения помогает удерживать влагу, подавляет рост сорняков и регулирует температуру почвы, создавая идеальную среду для здоровых, процветающих роз. Добавление компоста или сбалансированного удобрения также может помочь обеспечить растение необходимыми питательными веществами для содействия росту.

Не заливайте

Розы обычно не нуждаются в обильном поливе в это время года, а чрезмерный полив может способствовать развитию грибковых заболеваний, таких как черная пятнистость или мучнистая роса.

Обрезка

У чайно-гибридных и флорибундовых роз удаляйте все мертвые или слабые стебли, чтобы стимулировать сильный, здоровый рост, обрезая их примерно до 15-30 см от земли.

За раскидистыми розами следует ухаживать и слегка формировать, тогда как кустовые розы нуждаются лишь в легкой обрезке, чтобы поддерживать их форму и удалять любые мертвые или поврежденные ветви. Правильная обрезка сейчас подготовит ваши розы к сезону яркого цветения.

