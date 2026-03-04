Как правильно обрезать розы: цветов будет значительно больше

Обрезка роз – одна из важнейших процедур в уходе за этими цветами. Удаление старых и поврежденных веток помогает растению лучше проветриваться и получать больше солнечного света.

Благодаря этому розы реже болеют и активнее формируют новые побеги. Эксперты объяснили, когда и как правильно обрезать розы, чтобы кусты каждый год радовали обильными цветами.

Зачем обрезать розы

Регулярная обрезка стимулирует здоровый рост растения. Она помогает избавиться от сухих, поврежденных или больных веток и позволяет растению направить энергию на формирование новых побегов.

"Обрезка роз помогает контролировать форму и размер куста, а также улучшает циркуляцию воздуха и доступ света", – объяснил Райан Макинени, представитель бренда Easy Elegance Roses.

Когда старые побеги удаляют, растение начинает активнее формировать новые, более сильные ветви. Именно на них появляется больше всего бутонов.

Когда лучше обрезать розы

Время обрезки зависит от сорта роз.

Как объяснил Райан Макинени: "Если розовый куст цветет только один раз за сезон, обрезку или удаление отцветших цветов нужно проводить после цветения".

Если же розы цветут несколько раз в течение сезона, их лучше обрезать в конце зимы или в начале весны – до того, как начнется активный рост.

Стоит провести санитарную обрезку:

удалить сухие ветви;

убрать больные побеги;

обрезать длинные слабые стебли.

Какие инструменты понадобятся

"Лучше всего использовать секатор, поскольку он делает чистый срез и не раздавливает ветку", – отметила Келли Фанк, президент компании Jackson & Perkins.

Садовые ножницы с длинными ручками (лоперы) помогают добраться до веток внутри куста. Острый инструмент позволяет делать аккуратные срезы и не травмирует растение.

Дезинфектор нужно использовать для очистки лезвий, особенно после работы с больными растениями.

Как правильно обрезать розы: пошаговая инструкция

Метод обрезки может немного отличаться в зависимости от того, растет ли роза на собственных корнях, или является привитой.

Привитые розы состоят фактически из двух растений – корневой системы и декоративной верхней части. У таких кустов часто появляются "дикие побеги", которые нужно удалять.

Удалите старые листья

Перед обрезкой внимательно осмотрите куст. Уберите листья, которые остались с прошлого года.

"Это поможет лучше увидеть форму куста и понять, какие ветви нужно обрезать", – объяснил Райан Макинени.

Удалите сухие ветви

Сухие побеги нужно обрезать до основания куста.

Их легко узнать:

они ломкие;

имеют темный или сероватый цвет;

не гнутся.

По словам Келли Фанк, сухие ветки нужно срезать до здоровой ткани.

Обрежьте поврежденные и больные побеги

Такие ветви могут распространять болезни на весь куст.

"Поврежденные или больные ветви нужно обрезать минимум на 5 сантиметров ниже пораженного участка", – советует Келли Фанк.

Уберите перекрещивающиеся ветви

Слабые или перекрещивающиеся побеги лучше полностью удалить. Это улучшает циркуляцию воздуха внутри куста и уменьшает риск болезней.

Удалите "дикие" побеги

Если роза привита, у основания могут появляться дополнительные побеги.

"Такие побеги растут из корневой системы и не относятся к декоративной части растения", – объясняет Макинени.

Их нужно полностью удалять.

Делайте срез над почкой

На побегах можно увидеть маленькие почки.

"Делайте срез примерно на 6 миллиметров над почкой в направлении, в котором вы хотите, чтобы росла новая ветка", – советует Фанк. Именно из этой точки появится новый побег.

Сформируйте куст

После основной обрезки можно придать кусту желаемую форму. Срезы делают под углом примерно 45 градусов, направляя их от почки. Это помогает воде не скапливаться на срезе.

Защитите срезы

Свежие срезы можно обработать специальным садовым герметиком.

"Такое средство может защитить растение от мороза, насекомых и болезней, хотя розы обычно достаточно выносливы", – отмечает Макинени.

Правильная обрезка роз помогает растению оставаться здоровым, стимулирует появление новых побегов и улучшает циркуляцию воздуха внутри куста.

