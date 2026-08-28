Розы будут цвести до ноября: что нужно сделать в конце лета
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Розы, если за ними правильно ухаживать, могут цвести даже до поздней осени и пережить зиму без повреждений.
Однако для этого за ними нужно должным образом ухаживать в сентябре. Многие люди ошибочно перестают их поливать, и это не единственное, о чем им нужно помнить сейчас, пишет OBOZ.UA.
Как обрезать розы осенью
Обрезку роз осенью следует тщательно обдумать. Лучше всего избегать сильной обрезки, но стоит удалить увядшие цветы и сухие, мертвые и больные стебли. В противном случае кусты будут слишком перегружены, что может негативно сказаться на их здоровье и дальнейшем цветении.
Лучше всего срезать розы осенью чуть выше почки, направленной наружу, используя острые и чистые секаторы.
Не удаляйте побеги из центра куста, так как это может стимулировать у роз рост новых побегов, которые будут особенно уязвимы к повреждениям от мороза зимой. Время для прореживания наступит весной, примерно на рубеже марта и апреля.
Самая важная часть осеннего ухода за розами – проверка на наличие грибковых заболеваний. Если вы видите тёмные пятна на листьях, растение может страдать от чёрной пятнистости.
Желтоватые поражения могут свидетельствовать о ржавчине, тогда как водянистые поражения с серым налетом могут указывать на серую гниль. Не игнорируйте это и регулярно удаляйте отдельные листья, если их внешний вид вас беспокоит, а при необходимости используйте более сильные средства. Однако не выбрасывайте их в компост, чтобы избежать распространения инфекции.
Также помните, что поливать розы по-прежнему необходимо в сентябре, особенно в засушливые периоды. Однако не переусердствуйте, поскольку избыток влаги может способствовать развитию вышеупомянутых заболеваний.
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