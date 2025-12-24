З Рождеством: картинки, открытки, поздравления, красивые пожелания для родных и близких

На Рождество традиционно звучат праздничные поздравления с пожеланиями мира, согласия и благополучия. Особую популярность приобретают короткие поздравления, удобные для сообщений, открыток и публикаций.

Видео дня

Такие тексты могут быть как в стихотворной форме, так и в прозе. OBOZ.UA публикует подборку коротких поздравлений, чтобы искренне выразить праздничные пожелания.

Поздравления с Рождеством своими словами

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник наполнит ваш дом тишиной и теплом, сердце – верой и надеждой, а каждый новый день приносит спокойствие, человечность и ощущение Божьего присутствия рядом.

***

Искренне поздравляю с Рождеством! Пусть рождение Христа станет для вас источником внутренней силы, света и уверенности, а рождественская ночь подарит мир мыслям, гармонию души и веру в добро.

***

Со светлым Рождеством Христовым! Пусть в эту благословенную ночь в вашу жизнь придут покой и согласие, а каждое сердце наполнится любовью, состраданием и надеждой на лучшее будущее.

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть рождественская звезда освещает ваш путь, оберегает от тревог и придает сил даже в самые непростые времена, а в вашем доме всегда царят тепло, искренность и взаимная поддержка.

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник напоминает о главном – ценность человеческой жизни, силу любви и веру, которая способна преодолевать тьму и дарить надежду даже там, где ее почти не осталось.

***

Счастливого Рождества! Желаю, чтобы в эти праздничные дни ваше сердце наполнилось светом, в мыслях воцарился покой, а в доме был мир, согласие и искреннее тепло.

***

С праздником Рождества Христова! Пусть этот день станет тихой пристанью среди жизненных бурь, подарит душевный покой, силу для новых свершений и веру в победу добра.

***

От всей души поздравляю с Рождеством! Пусть рождественская радость согреет каждое мгновение, поможет сохранить надежду, а любовь и милосердие станут надежной опорой на ежедневном пути.

***

С Рождеством Христовым! Пусть свет этой ночи коснется каждого дома, принесет благословение семье, душевное равновесие и уверенность в том, что впереди – светлые дни.

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю мира сердцу и дому, хороших новостей, теплых встреч и той тихой радости, которая рождается из веры, любви и надежды, которые всегда побеждают.

***

С Рождеством Христовым! Пусть в эту святую ночь свет Вифлеемской звезды коснется вашего сердца, подарит тишину среди ежедневного шума, веру среди сомнений и тепло, которое будет согревать в течение всего года.

***

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Пусть праздник принесет в вашу жизнь обновление, спокойствие и внутреннее равновесие, а каждый день начинается с надежды и заканчивается благодарностью. Желаю, чтобы этот праздник стал для вас временем искренних разговоров и теплых объятий, которые напоминают: даже в сложные времена свет не исчезает.

***

Искренне поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет место для радости, в сердце – для милосердия, а в мыслях – для светлых и добрых намерений.

***

С праздником Рождества! Пусть рождественская ночь подарит силы выстоять, мудрость принимать важные решения и веру в то, что добро всегда находит путь к сердцу.

***

От всего сердца поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть этот праздник наполнит душу светом, поможет отпустить лишнее и подарит покой, которого так часто не хватает в буднях.

***

С Рождеством! Желаю, чтобы тепло рождественской ночи оставалось с вами надолго, согревало в непростые моменты и напоминало о силе любви, сострадания и поддержки. Пусть этот праздник станет источником внутренней тишины, веры в лучшее и надежды, которая ведет вперед даже сквозь тьму.

***

Счастливого Рождества! Желаю, чтобы рождественская радость была тихой, но глубокой, искренней и настоящей, а каждый новый день приносил радостные новости.

Поздравления с Рождеством в стихах

З Різдвом Христовим вас вітаю!

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті та достатку,

Добра та миру в вашу хатку.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Прийміть мої щирі в цей день привітання!

Бажаю вам миру, добра та кохання!

Хай зірка на небі яскраво засяє,

Хай щастя вам душі й серця огортає.

Здійсняться всі мрії хай ваші скоріше.

Здоров`я бажаю, це найголовніше!

Різдво таємницями хай надихає,

А Бог вас без захисту не залишає!

***

Тихо на землю спустилось Різдво.

Хай принесе воно в дім твій добро,

Щастя і радість, багато любові,

Хай буде сила й відмінне здоров’я.

Нехай сім’я буде дружна й багата,

Достаток і сміх хай лунають у хаті.

Бог хай дарує щасливе життя.

З вірою в краще іди в майбуття!

***

Вечір Різдвяний тихенько ступає,

Кожного зірка вечірня вітає.

Щастя у серце всім подарує,

Дзвіночок добра на віконці чарує.

Янгол різдвяний хай вас поцілує,

Кожного чує, від горя вартує.

В серці у кожного свічку добра

Хай береже, щоб не згасла вона.

***

Із Різдвом Христовим щиро вас вітаю!

Божого благословення вам бажаю!

Хай буде достаток у вашім домі!

Хай радіють разом з вами всі знайомі!

Ще здоров’я побажаю вам і миру,

Щоб ви жили в злагоді щасливо,

Нехай душу переповнює любов,

Щоб Різдво в любові стріти знов!

***

З Різдвом Христовим нині

Вітаю всю родину.

Нехай прибудуть щастя

І радість в кожну днину.

Хай з неба Божа ласка

На вас сьогодні сходить.

Хай серце усміхнеться,

Добробут в дім заходить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как празднуют Рождество в Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.