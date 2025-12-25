УкраїнськаУКР
Рождество Христово: что нельзя делать в праздничный день

Алина Милсент
Рождество Христово – один из ключевых праздников в христианской традиции. Это день, посвященный рождению Иисуса Христа, символизирующий свет, мир и надежду. Празднику предшествуют устоявшиеся церковные и народные традиции, которых придерживаются на протяжении веков.

Особое внимание в этот день уделяют духовному настрою, семейному согласию и сдержанности в действиях. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать на Рождество.

История и значение Рождества Христова

Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, где Мария родила Иисуса в пещере, которая служила убежищем для скота.

По библейской традиции, в момент рождения Христа на небе засияла Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к младенцу. Первые письменные упоминания о праздновании Рождества 25 декабря датируются IV веком.

Что нельзя делать на Рождество

В народной традиции существует ряд запретов, которые имеют целью сохранить праздничный и духовный характер дня.

Поэтому на Рождество нельзя:

  • Заниматься домашними делами и уборкой – считалось, что это может навлечь несчастье в дом.
  • Ссориться, конфликтовать, злиться – негативные эмоции в праздничный день могут, по поверьям, навредить человеку на целый год.
  • Стричься или купаться, особенно посещать баню – день предназначен для духовного очищения, а не телесных процедур.
  • Шить, вышивать, вязать – любая ручная работа считалась неуместной.
  • Отказывать в помощи или милостыне – Рождество является днем милосердия и поддержки ближних.
  • Обижать или ругать домашних животных, ведь они, по поверьям, также причастны к праздничной благодати.
  • Надевать старую или изношенную одежду – это символизировало возвращение бедности и неудач.
  • Оставлять праздничные блюда не съеденными – считалось, что каждое блюдо должно принести благополучие.
  • Гадать – любые гадания на Рождество считались грехом.

Что важно сделать на Рождество

Зато Рождество поощряет к действиям, которые укрепляют духовные и семейные ценности:

  • посетить церковь и принять участие в праздничной литургии;
  • колядовать или принимать колядников;
  • поздравить родных, соседей и знакомых с праздником;
  • провести день в кругу семьи, поделиться кутьей и другими рождественскими блюдами;
  • щедро отблагодарить колядников и помочь тем, кто в этом нуждается.

Традиции и народные приметы

В храмах на Рождество совершают три богослужения в честь Бога-Отца, Божьей Матери и христианской души. Также традиционно устанавливают вертепы с яслями, Младенцем Иисусом, Марией, Иосифом, пастухами и животными. В народе сохранились и приметы:

  • метель накануне Рождества – к ранней весне;
  • теплое Рождество – к холодной весне;
  • сильный мороз – к щедрому урожаю;
  • снег в праздничный день – год будет удачным.

