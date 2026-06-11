'Россию накажут, и будет мир': история первого возвращенного из оккупации мальчика Ильи Матвиенко вошла в музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

За судьбой Ильи Матвиенко следила вся страна. В 2022 году в Мариуполе под обстрелом погибла его мама Наталья. Сам мальчик получил тяжелое ранение в ногу, его планировали вывезти в Россию для дальнейшего усыновления. Вернуть Илью в Украину смогла его бабушка Елена. Вместе с Кирой Обединской Илья стал одним из первых детей, возвращенных из оккупации. Свою историю он рассказал Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Рядом с нами жила соседка, и она пригласила нас к себе на ночлег. Мы с мамой шли к ней, но не дошли – в соседний дом попала ракета. Осколки попали мне в левую и правую ногу, а маме – в лоб. Когда нас ранило, мы взялись за руки, а соседка потом отвела нас в дом", – рассказывает Илья.

На следующее утро Наталья умерла, ее похоронили прямо во дворе. Российские военные отвезли раненого мальчика в больницу в Донецке. Там он более месяца оставался без родных, готовясь к принудительной эвакуации в Россию.

"Это не был плен, потому что я был в больнице, но из-за отношения это ощущалось как неволя. Я говорил им, что не нужно меня депортировать в Москву, ведь у меня есть бабушка, которая меня заберет. К счастью, бабушка успела вовремя приехать за мной, она сказала: "Будем тебя вызволять"", – вспоминает Илья.

Чтобы спасти внука, Елена Матвиенко преодолела четыре пограничных пункта. В так называемой "ДНР" женщину не хотели пропускать, спасла мариупольская прописка. После возвращения в Украину мальчику сделали сложную операцию. Впоследствии с реабилитацией помог Фонд Рината Ахметова.

"Илюша очень изменился. Когда я забирала его из Донецка, он был замкнутым, всего боялся: шума, стука, грома, молнии. Сейчас Илюша учится в седьмом классе, у него много друзей. Он хорошо учится и стал очень самостоятельным", – говорит Елена Матвиенко.

Сегодня Илья живет с бабушкой в Ужгороде и делится своей историей на международных площадках. Он дал показания о военных преступлениях России в Мариуполе в Гааге. В итоге они способствовали историческому решению о выдаче ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Мальчик также давал показания перед представителями ООН и общался со многими западными политиками, в частности в США и Германии.

"Моя миссия – рассказывать свою историю для того, чтобы в разных странах люди понимали, что у нас война, происходит ужас. В этом пока смысл моей жизни. Надеюсь, это принесет свои плоды, Россию накажут и наступит мир", – говорит Илья.

Смотрите историю Ильи из Мариуполя здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне, среди которых около 12 500 – это истории жителей Мариуполя. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.