Россияне создали Telegram-бот, куда якобы можно сбросить координаты ТЦК: в ЦПД объяснили, что с ним не так

Российские спецслужбы развернули новую информационную кампанию, направленную на подрыв мобилизационного процесса в Украине. В рамках этой операции они распространяют фейкового Telegram-бота, якобы предназначенного для передачи координат территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Видео дня

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, распространение таких ботов происходит на фоне атак по ТЦК в разных регионах, что указывает на попытку скоординированного влияния со стороны РФ. Эта кампания направлена на дестабилизацию ситуации, создание паники среди украинцев и препятствование мобилизационным мероприятиям.

Специалисты предупреждают, что эти ресурсы также могут использоваться для сбора персональной информации. После этого российские спецслужбы могут оказывать психологическое давление, шантажировать граждан или принуждать их к сотрудничеству.

"Эти Telegram-боты – еще один способ вражеских пропагандистов собрать личную информацию о людях с целью дальнейшего давления и шантажа", – отметили в ЦПИ.

Центр призывает не взаимодействовать с подобными программами и в случае обнаружения немедленно сообщать о них компетентные органы. Ранее уже фиксировались случаи, когда под видом безопасного Telegram-бота россияне устанавливали контакт с пользователями, получали от них личные данные, шантажировали и заставляли выполнять "задания".

Украинцев призывают оставаться бдительными, не вестись на провокации врага и проверять источники любой информации, особенно в военное время.

Как сообщал OBOZ.UA, российская "агентура и говорящие головы" распространяют фейк по заказу России о якобы намерениях украинской власти начать мобилизацию женщин, но такая информация не соответствует действительности. В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные шаги не планировались и не планируются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!