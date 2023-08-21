На росії є таке епатажне висловлювання, яке росіяни люблять пхнути будь куди, де вони чимось вихваляються – "как тебе, Илон Маск?" – пишуть вони кожного разу, коли щось там склепали з гів*а та палок.

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Ну, ось, наприклад, як створення туалетного паперу з каменя. Чи ось, як з КА-25, який сьогодні шувбоснувся десь у місячній кратер. Чи дерев’яний туалет без каналізації, в який встановили вкрадений в Україні унітаз. От кожного разу "как тебе, Илон Маск", навіть, якщо це змагання, хто вип’є відро спирту чи більше разів присяде на пляшку.

Але, спостерігаючи за життям цих здичавілих, я б порадила їм використовувати ще один "виклик" та пафосно писати "как тебе, Дарвин" у всіх випадках, коли вони вперто самоліквідовуються, роблять усе для самознищення свого виду та впевненої деградації, прокладаючи шлях від гомо- сапієнса до гомо-еректуса (істоти прямоходячої).

Бо це ж реально круто, знищувати себе й кричати "как тебе, Дарвин".

Але, на жаль, "вченість" росіян, або ж "лучшее в мире советское образование" навряд чи наштовхне росіян вести діалог з Дарвіном, бо критична їх більшість не згадає хто це й чому він так сміється, дивлячись з потойбічччя за тим, як на росії відбувається природний відбір.

Тому нагадаю, бо є читачі й від туди, що усі положення своєї теорії еволюції Дарвін будував, ґрунтуючись на принципах логіки та результатах власних експериментів. Головні тези його праці:

— Завдяки сукупності випадковостей деякі тварини набувають таких рис, які допомагають найкращим чином пристосуватися до навколишньої природи;

– Чим більше тварина пристосована до навколишнього середовища, тим більше шансів вижити у неї з’являється;

— Здатність найрозвиненіших тварин пристосовуватися до навколишніх обставин та знищення слабких та непристосованих Дарвін назвав принципом природного відбору.

Фанатичне прагнення самознищитися закодовано у всій лінії життя росіян. Наприклад, росіяни постійно кажуть "умереть за родину". Тобто не жити за ради облаштування, покращення, еволюції, а вмерти. На росії навіть рекламу запустили "умри по акции".

Тут усе, розумієте, усе налаштовано на знищення росіян. Не йдуть на війну? – ось вам фальсифіковані "ліки "- порожнини, навіть без ефекту плацебо. Не вмирають від лікування? – ось вам "продукти харчування" з хворобами чи людськими екскрементами чи навіть після того, як у "продуктах" виробники помиють ноги.

На росії навіть є план на смертність населення.

Ось тобі й природний відбір. Деградація росіян, це теж смертність. Деградація, це наркоманія, пияцтво, а ще велика, просто величезна кількість ДТП. На сьогодні смертність на росії впевнено перевищує народжуваність, зменшуючи кількість росіян щоденно й щорічно.

Деградація, це хвороби, епідемії, а ще, розробка зброї масового знищення, бо істоти, які само знищуються самі, завжди прагнуть знищити інших.

Звісно, це дає надію, що той ресурс, з яким кремль планує війни, скоро зведеться на нуль, але це потребує часу. Однак, дивлячись на таку шалену деградацію, я весь час задаю питання "чому", чому вони просто не можуть щасливо жити у цьому прекрасному світі, нікого не вбиваючи, не знищуючи й не находжу відповіді. Можливо, це первісні інстинкти, вбити, щоб вбити. А можливо це й є отой самий природній відбір, який зрештою знищить усю росію, а можливо й увесь тоталітарний режим, бо на прикладі росії людство ще раз проходить невивчений урок зі спілкування з тоталітарними тиранічними сектами, на кшалт комуністів, рашистів, фашистів.

Шкода, що історично ми маємо кордон та геополітично є сусідами. Жити поруч з абсолютно деградованим суспільством, це важко. Шкода, що це самознищення проходить так повільно.

Мілітаризація суспільства на росії пришвидшила кількість вбивств та зменшення кількості росіян. Так, це й війна, яка пожирає росіян, це й корупція, яка теж призводить до зменшення кількості росіян, й ось та сама деградація, яка, як заповів великий Дарвін, зрештою приведе росію до спустошення, бо це буде ланкою звичайного природного відбору.

Тому, кожний раз, коли на росії відбудеться масовий мор від холери, чи пияцтва якогось сурогату, чи масове вбивство у школах чи на вулиці, я посміхаюсь, згадуючи чарівника Дарвіна й пропоную росіянами писати у таких випадках "как тебе, Дарвин" й продовжувати цю гарну традицію самознищення.

Новини з росії:

У місті Елєктросталь під москвою росгвардія влаштувала мілітарі-шоу. По сценарію, росгвардія імітувала розгін натовпу та ураження противника, тому відкрила вогонь по глядачам, які пили пиво, горілку та кричали "россия вперед". Набої мали бути холостими, але на росії це моветон, тому хтось поклався на авось й у натовп полетіли кулі.

Було підстрелено дитину, але матуся так завзято спостерігала за шоу, що не одразу зреагувала на крик дитини та не повірила, що її підстрелили.

Що ж, гарне шоу, продовжуйте, й не забувайте "как тебе, Дарвин".

Взагалі, Елєктросталь моє улюблене місто, після Ростовщини та Бєлгородщини. Там відбувають події, які дуже знакові, бо показують майбутнє росії.

Місяць тому у Електросталі мігранти (не такие русские, многонациональные русские) – саме так називають мігрантів з Таджикистану, Осетії, Дагестану, які заполонили російські міста – зрізали одному титульному росіянину скальп та виклали відео.

Мігранти у невеличких містах росії вже мають критичну більшість.

Наприклад, Ростовщина, давно підпорядковується вірменам, які спочатку були біженці, мігранти, а зараз повноцінні громадяни росії, й навіть мають 80% людей у владі та державних установах, які вирішують будь які проблеми, чи то захват землі під забудову, чи то потоки накркотрафиків, чи мародерство окупованих територій, чи, навіть, покарання росіян за шкоду, спричинену мігрантам. Так, на Ростовщині покарали викладачів коледжу, які заборонили студентках носити хіджаб. Студенток поновили у навчанні, виплатили компенсацію й викладачі на колінах просили пробачення.

Стільки років принижувати "не таких русских", тобто бурятів, вірменів, грузин, дагестанців, таджиків, киргизів та інші національності, які у своїй більшості є складовою російської федерації та фактично є основою цієї федерації, бо ж "русской республіки" в складі російської федерації не існує, тобто утворений міф про "титульну націю", це знову ж таки, міф, зрештою, це теж деградація та самознищення. Бо, як-то кажуть – "не плюй в колодец".

А скільки зараз по росії вбивств, пограбувань, зґвалтувань, бо ж з фронту повертаються "герої", якім держава надала індульгенцію на злочини, це "вагнера", екс-зека, яких випустили з тюрем, щоб вони йшли на війну, просто військові.

Мілітаризація суспільства призвела до того, що підлітки на росії хочуть померти "героем" на війни або стати "вагнером" й "атматать срок".

На росії зменшується попит на якість життя, зростає антисанітарія, зменшується рівень медичних послуг та доступність до ліків. Це суспільство деградує й знищує себе, навіть створюючи для себе абсолютно печерний побут. Таке ж саме "счастливую жизнь по-русски" росіяни влаштували й мешканцям окупованих територій, які перетворили у сміттєзвалища та розплідники клопів, тарганів, вошей та хвороб.

Тому, оцей напис "как тебе, Дарвин" я пропоную написати на кордонах росії. Як попередження для гомо сапієнса, який не хоче повторити шлях до гомо еректуса та підтвердження теорії еволюції, деградації й природного відбору.