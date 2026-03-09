Россияне используют информатаку против 'Госпитальеров' для подрыва доверия к волонтерам: в сети выступили в поддержку Яны Зинкевич

Россияне используют информационную кампанию против добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" и его основательницы Яны Зинкевич для подрыва доверия украинцев к Вооруженным Силам, а также волонтерскому движению.

Видео дня

Об этом заявил общественный активист Юрий Гончаренко, комментируя медийные атаки. Он отметил, что в информационном пространстве распространяются материалы, направленные против Зинкевич, которые используются врагом в рамках информационной кампании.

"Чтобы вы понимали как враг использует накат на Яну Зинкевич, несколько скриншотов. Так, подрывается мобилизация, доверие к ВСУ и волонтерам", – сказал Гончаренко.

По его словам, именно подрыв доверия к украинским военным и волонтерам является основной целью такой информационной кампании.

"Это и есть цель этой кампании. И плохо что украинцы сами подарили России этот инструмент", – сказал активист.

Он также прокомментировал историю, которую распространяют в медийном пространстве относительно событий 2014 года. Он выразил сомнение в том, что Яна Зинкевич могла отдать соответствующий приказ в тот период.

"Даже если кого-то посадили на яму, я очень сомневаюсь что такой приказ в 2014 могла отдать Яна. Не та власть у нее в тот момент была", – сказал Гончаренко.

Он также обратил внимание на то, что подобные обвинения начали активно распространяться только сейчас.

"По крайней мере странно об этом говорить сегодня, не тогда. Не в 2019", – сказал Гончаренко.

В поддержку Зинкевич также выступили и другие известные украинские медийные персоны. В частности, военная и журналиста Елена Белозерская, которая заявила, что люди, в ситуации с "Госпитальерами", "фарисейски делают вид, что не знают или не понимают общеизвестных вещей".

В нашем реальном мире правила игры таковы, что идеально честным, ничего не нарушающим, может быть только тот, кто ничего не организовывает, никем не руководит и живет на небольшую зарплату. А на масштабные дела, как воровские, так и геройские, нужны ресурсы. В том числе неучтенные и неподотчетные. Об этом не принято говорить вслух, но оно так, поэтому зачем лукавить?" – написала Белозерская.

Она отметила, что даже те, у кого безупречные отчеты, не являются лучшими и честными, а просто знают, как делать идеальные отчеты.

Вместе с тем, она выразила поддержку и журналистке Ольге Худецкой, которая обратила внимание на ситуацию с "Госпитальерами", однако отметила, что "здесь речь идет не об аферах-схематозах для чьего-то обогащения, а о существовании, выживании, деятельности по правилам игры, которые не они установили".

"Их альтернатива в нашем несовершенном мире – не "работать честно и прозрачно", а "прикрыть лавочку", – добавила Белозерская.

Аналогично в поддержку Зинкевич высказалась и волонтер Оксана Корчинская.

"Госпитальеры" спасли за эти годы десятки тысяч украинцев, как военных, так и гражданских. Они никогда не обеспечивались государством, донатили только люди доброй воли и благотворители. Доверие к их основательнице и командиру Яне Зинкевич у благотворителей и нашей фронтовой семьи больше, чем абсолютное. Они победители и герои, их служение Украине является образцом для всех", – подчеркнула Корчинская.

Поддержал "Госпитальеров" также и нардеп от "Европейской солидарности" Ростислав Павленко, который заявил о скоординированной атаке.

"Массовость и скоординированность атаки, которая началась – это знакомый почерк. Для русни дискредитация украинских волонтеров – одна из главных задач. Метод "гнилой селедки"– замазывания ложью, чтобы остался запах, чтобы предмет забылся, а "не все так однозначно" закрепилось – это подлый прием", – подчеркнул политик.