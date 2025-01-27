В России хотят переименовать Черное море в Русское. Как объяснил автор идеи – депутат Саратовской облдумы от КПРФ Денис Буланов, именно так столетиями называлось это море.

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Черное море действительно называлось Русским, но тогда, когда современная Россия не имела никакого отношения к Руси. Неоднократно отмечал, что современная Россия соотносится с Русью так же, как извините, гонорея с гонораром. Слово "Русь" больше похоже на "рысь" или "рис", чем на слово "Россия", пишет Александр Палий для Главреда.

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Росія просто вкрала бренд. До речі, дуже пізно – всього лише 300 років тому. Цю крадіжку вона здійснила через грецьку мову і назвалася Росією. Руссю вона не могла назватися, тому що в усьому світі знали, що Русь – це Україна. Крадіжка ця сталася лише у XVIII столітті, а апелюють росіяни зараз до того, що було в XI-XII століттях. Це цілковите безглуздя.

Нинішня Росія до Русі немає абсолютно жодного відношення, як Мозамбік сьогодні до Португалії чи Індія до Англії. Росія і Русь – це різні країни за тисячі кілометрів одна від одної, не пов’язані нічим, крім того, що якісь там дрібні князьки з нашої території колись туди зайшли-забрели або їх туди призначили, і все. Але таких князьків у нас безліч. Наші князі були і в Данії – там король Вальдемар колись керував, і у Франції – королева Анна і її нащадки майже вісім століть керували Францією.

Тобто Росія не має жодного відношення до історичного спадку Русі. Ба більше, скрізь написано "руський", саме через літеру "и", Київ – теж через літеру "и". Навіть ніякого Владіміра в літописах не було – був Володимир. "Владімір" – це болгаризм, церковно-слов’янська мова, що з’явилася на території Росії тому, що місцеве фінно-угорське населення не говорило по-слов’янськи, а брало свою мову саме з болгаризмів.

Тож усе це є супер-дешевими маніпуляціями. Це так само, як африканська країна і колишня португальська колонія Ангола спробувала назватися "Портубалією" і намагатися претендувати на весь спадок Піренейського півострова. Це був би повний абсурд, аде саме до такого абсурду дійшла Росія.

Росія – це злодюга, який змінює собі паспорт для того, щоб отримати чужий спадок. Коли Чорне море називалося Руським, нинішня територія Росії називалася Суздалем і Меряма й не була ніякою Руссю.

В літописах XII століття чітко написано, що Суздаль – не Русь, Володимир на Клязьмі – не Русь, Рязань – не Русь, Смоленськ – не Русь, навіть Новгород – не Русь. Про це написано чітко і однозначно в різних літописах. Ба більше, існують новгородські берестяні грамоти, де йдеться про те, що, коли вони з Новгорода їхали до Києва, то вони їхали в Русь. Не кажучи вже навіть про те, що Новгород до нинішньої Росії жодного відношення не має, адже московити просто вбили всіх новгородців у XVI столітті.

Іншими словами, в той час, коли Чорне море називалось Руським, і коли Київ і Львів називалися Руссю, як і інші українські міста, нинішня територія Росії називалась Заліссям або Суздаллю, перед тим – Меряма, а після того – Москова, Московське государство. Якщо ви, наприклад, візьмете першу російську газету 1702 року, то там написано "Вєдомості Московского государства". Тобто у 1702 році ще ніякої Росії не існувало – було Московське государство.

Відповідь на питання про те, чому ідея про перейменування Чорного моря на Руське виникла в Росії зараз, проста: росіяни просто надихнулися прикладом Трампа, який перейменував Мексиканську затоку на Американську, і змавпували його. Коли люди хочуть комусь сподобатися, вони починають повторювати, тобто мавпувати, жести іншої людини, дзеркалити її. Так вони намагаються знайти якийсь ключик до людини, такий дешевий маніпулятивний метод. І росіяни цим займаються.

Крім того, тут є і політичні мотиви, тобто таким чином росіяни намагаються прив’язати Чорне море до Росії. А ще – показати Трампу, що вони такі самі як і він.

Хай там як, але навіть якщо в Росії таки почнуть називати Чорне море Руським, для інших держав це не матиме жодного значення і нічого не змінить. Росіяни можуть робити що завгодно, зокрема, називати Чорне море Російським, але й ми теж можемо – зокрема, називати Росію Заліссям, Заліською Федерацією (хоча насправді вона ніяка не федерація) або Заліським паханатом, або Заліським ханством. До речі, колись Московія називалася Заліською Ордою.

Є московитський твір XV століття "Задонщина", і там якраз Росія називається Заліською Ордою. Ми можемо обирати будь-який варіант, зокрема, називати Росію так, як називав її Шевченко, – Московщиною.