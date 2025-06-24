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Российские "Шахеды" уничтожили офис "Сырного Королевства", но магазины продолжают работу по всей стране. Фото

Надежда Данищук
Новости. Общество
2 минуты
2,3 т.
Российские 'Шахеды' уничтожили офис 'Сырного Королевства', но магазины продолжают работу по всей стране. Фото

В результате российской атаки 23 июня на столицу Украины потеряла свой офис в Киеве сеть магазинов голландских сыров "Сырное Королевство" – вражеские "шахеды" уничтожили его полностью. К счастью жертв удалось избежать, ведь сотрудников в момент атаки там не было.

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Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Масштабы разрушений можно увидеть на опубликованных фото.

Российские "Шахеды" уничтожили офис "Сырного Королевства", но магазины продолжают работу по всей стране. Фото
Российские "Шахеды" уничтожили офис "Сырного Королевства", но магазины продолжают работу по всей стране. Фото

"Офис выгорел дотла. Вместе с ним – все серверы с базами данных и документы. Наши магазины - 48 команд, 250 работников по всей стране – продолжают работу. Впрочем, из-за того, что все серверы уничтожены, есть определенные неудобства... Многие процессы приходится делать вручную. Команда делает все возможное, чтобы наши клиенты этого не почувствовали", – говорится в сообщении.

Российские "Шахеды" уничтожили офис "Сырного Королевства", но магазины продолжают работу по всей стране. Фото

Компания обратилась к покупателям с просьбой о поддержке.

"Наши магазины работают сегодня и будут работать завтра. Приходите к нам, ваша поддержка, особенно сейчас, бесценна", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

В Шевченковском районе Киева во вторник, 24 июня, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который подвергся разрушениям во время российского обстрела. Сейчас продолжают разбирать обломки, которые могут быть опасными.

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