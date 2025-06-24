Российские 'Шахеды' уничтожили офис 'Сырного Королевства', но магазины продолжают работу по всей стране. Фото

В результате российской атаки 23 июня на столицу Украины потеряла свой офис в Киеве сеть магазинов голландских сыров "Сырное Королевство" – вражеские "шахеды" уничтожили его полностью. К счастью жертв удалось избежать, ведь сотрудников в момент атаки там не было.

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Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Масштабы разрушений можно увидеть на опубликованных фото.

"Офис выгорел дотла. Вместе с ним – все серверы с базами данных и документы. Наши магазины - 48 команд, 250 работников по всей стране – продолжают работу. Впрочем, из-за того, что все серверы уничтожены, есть определенные неудобства... Многие процессы приходится делать вручную. Команда делает все возможное, чтобы наши клиенты этого не почувствовали", – говорится в сообщении.

Компания обратилась к покупателям с просьбой о поддержке.

"Наши магазины работают сегодня и будут работать завтра. Приходите к нам, ваша поддержка, особенно сейчас, бесценна", – отметили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

В Шевченковском районе Киева во вторник, 24 июня, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который подвергся разрушениям во время российского обстрела. Сейчас продолжают разбирать обломки, которые могут быть опасными.

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