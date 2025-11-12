Сегодня тяжелая тема для разговора. Как для украинцев, так и для мира. Если в Украине группа ИС бьет тревогу, относительно внутренних угроз с самого начала войны, то в мире об этой угрозе еще не знают и даже не понимают о чем речь, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Тема для розмови – міграція колаборантів ОРДЛО та російських військових злочинців світом.

Якщо ви звернете увагу на архівний допис, це 2020 рік. 2020-й рік! Й досі у світі та в Україні відсутні механізми розпізнавання військових злочинців та захист від їх міграції світом.

Група ІС постійно звертала увагу читачів, на те, що пропагандисти з ОРДЛО та росії вільно мандрують світом й навіть відкривають якісь там "представництва".

ОРДЛО за підтримки росії впевнено – я акцентую на цьому увагу – впевнено крокувало світом, розповсюджуючи пропаганду та фейки про війну в Україні.

Група ІС кричала, щодо безпеки, бо через так званий пенсійний туризм в Україну їздили не тільки пенсіонери ОРДЛО, а й ополченці-бойовики, які воювали проти України. Відбувалася вербовка Українців. Слово "пенсіонери" сприймалося, як "люди похилого віку", а насправді в ОРДЛО чоловіки виходять на пенсію у 40-45 років, тому в Україну з окупації їхали ті, хто там воював проти нас, а тут отримував пенсію, збирав інформацію, знаходив друзів по "однокласниках", товарищів по зброї, однодумців по любові до срср.

Безпека-а-а-а-а-а! Кричали ми у 2019-му році, ми писали, що "ВПО" не мають надавати усім, хто має приписку на окупованих росією частинах Луганщини та Донеччини, а лише тим, хто реально виїхав та ретельно пройшов перевірку.

Безпека-а-а-а-а! Кричали ми, коли побачили й перші російські "ластівки" в Україні.

Хто нас слухав…

Зараз суспільство дивується тому, скільки затримують в поки що мирних частинах завербованих росією українців.

Зараз, після повномасштабного російського нападу, хоча я не згодна з цим формуванням, бо він, цей напад почався у лютому 2014 року, коли Європа відкрила кордони для українських біженців, з ОРДЛО до Європи виїхало понад 35% населення.

Населення, яке в критичній своїй більшості з 2014 року підтримувало росію, приймало участь у проросійських мітингах, співпрацювало з окупантом, приймало участь у бойових діях, вбивствах та катуваннях українців.

За гроші виїжджали з ОРДЛО й чоловіки, – корупція основа війни – а щодо жінок, то ніхто взагалі не приділяв уваги їх біографіям.

Звісно ж, жінка, це слабка істота й усе таке у рожевому. Тому аналітику, скільки жінок Донбасу воювали проти України на боці "ополченія", вірніше росії, ніхто навіть не дивився.

Тому Європа радісно пускає до себе й "веселих вдов" з ОРДЛО, й танкісток, й артилерісток, й розвідниць.

Діти. Діти ОРДЛО, діти росії. Це найболючіша тема, однак ми заради безпеки маємо писати правду, бо правда належить вільним. Й ми пишемо, попереджаємо, але чи чують нас.

В ОРДЛО російська пропаганда зростила покоління вбивць, які з 10-11 років вже вміють стріляти та мінувати.

Що казати про дітей росії… Добровольцями на фронт йдуть росіяни з 16 років.

Але діти, жінки та пенсіонери – категорія людей, яких не перевіряє безпека Європи, якщо вони їдуть біженцями.

Бо не знають головного правила війни: на війні не має статі, віку, на війні є лише свої та вороги.

Роль у війні колаборантів ОРДЛО, це окрема тема. Одна справа, якщо колаборант просто… а що просто? Вчителював – означає був пропагандистом. Був підприємцем – підтримував економіку окупанта. Працював на окупанта – підтримував окупанта. А якщо був окупантом? Що тоді? Багато мешканців ОРДЛО воювали на боці росії, були "міліцією", конвоїрами у тюрмах, катували полонених. Ми теж писали про це.

Скільки колаборантів винні у загибелі наших полонених?

Зараз в Європу виїхала та продовжує виїжджати велика кількість біженців, як з України, так й з її окупованих територій, а що ще цікавіше, в Європу поїхали ті, хто її ненавидить найбільше – росіяни.

Саме ті, хто "на Берлін", "на Вашингтон", які мріють лише про те, як грабувати та вбивати.

Зараз в соцмережах активно обговорюють одну цікаву подію. В США люди відслідкували особу, яка намагається отримати статус біженця. Це громадянин росії, який народився в Киргизстані, але з двох років мешкав у Нижньогородській області російської федерації, був підприємцем, у 2022 році добровільно на контрактній основі вступив до лав російської армії, у своїх соцмережах вихвалявся тим, як вбивав українців, був поранений за що отримав компенсацію 13 мільйонів рублів.

Дезертирувавши з лав російської армії він через Гватемалу та інші країни Центральної Америки, добрався до США, де подав заяву на отримання статусу біженця, бо… виступає проти війни та боїться переслідувань за це в росії.

Про те, як російські дезертири тероризують мешканців ОРДЛО та продовжують свою злочинну діяльність, ми теж писали.

ОРДЛО стало для багатьох "невинних" у війні "малих народів росії" такою собі відправною точкою, де вони знайомляться з цивілізацією, вчаться жити у соціумі та разом з мешканцями ОРДЛО використовують шляхі втечі до США та Європи.

Як бачите з архівних дописів, на які я регулярно даю посилання у свіжих новинах чи аналітиці, вже досконало описана проблема, яка, як великий шторм, вже видна на соціальних радарах.

Але її досі не бачить світ.

Вбивці та проросійські європоненависники з ОРДЛО роз’їжджаються світом, несучи свою отруту та бажання знищувати у всі країни.

Ось така цікава ситуація. Мої друзі в США кажуть, що це не поодинокий випадок, в міграційних службах навала росіян-біженців, які "проти війни", "за мир", й "не знаю русский язык", більшість з тих, хто шукає прихистку в США якути, буряти, киргизи, малі народності Півночі росії, як раз ті, хто "не приймав участі".

Що ж, окупанти крокують світом. Військові злочинці, які вміють професійно вбивати, викрадати, їдуть у безпечний світ, якій вже понад 10 років не бачить війни.

Якщо ситуація з безпекою та перевіркою біженців, особливо з окупованих росією районів України та з росії, не буде взята під пильний нагляд, США та Європу накриє "буря". Й десь через пів року ми будемо писати новини з тегом "а ми попереджали"!