Часто громадські діячі або селебріті скаржаться, що під їхніми постами неочікувано відбуваються навали незрозумілих російських ботів. Я не скаржуся. Я цим насолоджуюся.

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Тим більше, останнім часом, з метою економії трудогодин сколківських ховрашків, для атак в коментарях почали використовувати лінгвістичні моделі. Цілком логічно, що російські лінгвістичні моделі, що вчаться у російських ботоводів і росіян загалом – виявилися настільки ж тупими, як і "вчителі", і епоха "пекельних борошен" зайшла на новий карколомний виток.

Під моїм постом про запуск гарячої лінії ГАР МОУ, наприклад, відбулося ціле лінгвістичне свято: і "За що ми плачемо життями?", і "все це підвиг Западу!", і, звісно, шедевральне "за що ми мруть?".

Втім, не зважаючи на недолугість (поки що) подібних коментарів, вже цілком просто розгледіти основні наративи повідомлень: всі ці гарячі лінії створені для розкрадання грошей, і, звісно, "треба миритися з росією" – основні і важливі тези російського ІПСО.

І це нас підводить до основної причини, з якої я радію приходу в коментарі москальських ботів. Це відома народна прикмета, раз вони з’явилися, значить вважають тему публікації важливою і гарячою. А от у цьому питанні у російських спецслужб чуйка краще, ніж у нас. Ми, українці, завалені купою інформаційного сміття, яскравих скандалів та драматичних інтернет-срачів, скоріше за все сприймаємо новину про запуск гарячої лінії Громадської антикорупційної ради при Міноборони як щось нудне і не цікаве – не для нас. А це не так.

Гаряча лінія дає змогу бійцям і працівникам оборонного сектору розповісти про проблеми та про випадки корупції, а також внести пропозиції щодо покращення роботи оборонки. Завдяки реальному зворотному звʼязку члени ГАР МОУ зможуть ефективніше працювати над системними проблемами в даній галузі та ухвалювати більш зважені рішення.І подібна активність російської ботоферми лише підтверджує важливість цього інструменту, адже росіяни настільки швидко й цілеспрямовано атакують саме ті ініціативи, які реально їм шкодять.

Коротше кажучи, ніколи б не подумав, що можу дати комусь таку пораду. Але іноді, можливо, і нам варто брати приклад з російських ботів, звертаючи увагу на речі, важливі для нашої оборони і безпеки.

П.С:Номер гарячої лінії: 093 333 80 08

Електронна пошта: [email protected]

ГАР МО наголошує: інформація на лінії обробляється конфіденційно. Усі повідомлення перевіряються, а в разі потреби скеровуються до відповідних органів.

Подібна ініціатива є частиною стратегії посилення довіри до оборонних інституцій, що включає як аналіз закупівель, так і роботу із реальним зворотним зв’язком із силами оборони України.