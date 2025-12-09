'Роль семейных традиций в формировании личности ребенка': Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Приглашаем родителей-воспитателей ДДСТ, усыновителей, приемных родителей, опекунов и патронатных воспитателей присоединиться к онлайн-мероприятию "Теплые встречи", организованному Фондом Рината Ахметова в рамках программы "Сиротству – Нет!".

Тема мероприятия: "Роль семейных традиций в формировании личности ребенка".

Дата и время проведения: 18 декабря 2025 года (четверг), 14:00-16:00.

Спикерка: Карина Шашмурина, психолог, эксперт по вопросам устройства и защиты детей.

Формат: онлайн на платформе Teams

Регистрация по ссылке.

Семейные традиции создают ощущение безопасности, идентичности и принадлежности, помогают развивать социальные навыки у детей. Традиции семьи играют важную роль в формировании личности ребенка, укрепляют семейные связи, а также обеспечивают эмоциональную стабильность. Кроме того, семейные ритуалы развивают дисциплину и ответственность.

Вопросы, которые будут рассматриваться во время встречи:

– влияние семейных традиций на эмоциональное развитие ребенка;

– традиции как средство передачи моральных и культурных ценностей;

– формирование семейной идентичности и чувства принадлежности;

– роль традиций в укреплении межпоколенческих взаимоотношений;

– совместные семейные ритуалы как инструмент развития социальных навыков у детей;

– влияние регулярных семейных обычаев на дисциплину и ответственность ребенка;

– психологическое значение положительных эмоциональных воспоминаний, связанных с традициями.

Участники также получат полезную информацию и ценные советы для гармоничных отношений с ребенком.

Фонд Рината Ахметова более 20 лет работает, чтобы каждый ребенок рос в любви и безопасности. Благодаря программе "Сиротству – нет!" почти 11 тысяч детей в Украине нашли свои семьи.

Следите за новостями Фонда на сайте.