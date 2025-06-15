Роберт Фогель: сын эмигрантов из Одессы – лауреат Нобелевской премии

Имя Роберта Фогеля в Украине известно мало – можно сказать, что о его трудах, которые в свое время произвели настоящую революцию в экономике, знает только узкий круг специалистов и такое же небольшое количество эрудитов, усвоивших все понемногу. Да и в энциклопедиях он числится как "американский экономист", хотя этот ученый – основатель науки клиометрии и лауреат Нобелевской премии – к нашей стране имеет самое непосредственное отношение: его предки в начале ХХ века приехали в США из Одессы. Увы, ни в этом не чужом Роберту Фогелю городе, ни в других местах Украины нет объектов, связанных с его памятью, – хочется надеяться, что они появятся.

Видео дня

Сын эмигрантов из Одессы

Роберт Фогель родился 1 июля 1926 года в Нью-Йорке в семье украинских эмигрантов, за несколько лет до этого приехавших в Соединенные Штаты из Одессы. Их путь в новую жизнь был сложным: когда семья с маленьким сыном – старшим братом Роберта, Ефимом, – добралась до Турции, отец слег с тифом, и родители находились в бедственном положении – денег не хватало даже на самое необходимое. На помощь им тогда пришла американская благотворительная организация HIAS, которая оказывала – и оказывает – помощь еврейским беженцам и эмигрантам. При ее содействии, как только отец немного окреп, семья отправилась в Новый Свет, где родители, несмотря на времена Великой депрессии, очень быстро встали на ноги. У отца появился свой мясоперерабатывающий завод, благосостояние семьи возросло, поэтому появившийся в это время на свет Роберт, в отличие от Ефима, о материальных трудностях ничего не знал – родители могли позволить себе баловать его. Роберт получил прекрасное образование: он окончил Стивесант – престижную нью-йоркскую среднюю школу для одаренных детей, среди выпускников которой числятся шесть лауреатов Нобелевской премии. Учебу он продолжил в вузах, окончив бакалаврат в Корнеллском университете, магистратуру в Колумбийском и докторантуру – в университете Джонса Хопкинса, где его научным руководителем был другой ученый с украинским корнями и нобелевский лауреат в области экономики, харьковчанин Саймон Кузнец.

Политическая карьера и личное счастье

Параллельно с учебой – а в некоторых случаях в перерывах между различными ее этапами – Фогель успел поработать в фирме у своего отца, сделать политическую карьеру в американской коммунистической партии и даже устроить личную жизнь. Энид Кассандру Морган он встретил во время работы в штабе политика Генри Уоллеса. Морган была афроамериканкой – такой брак для Америки того времени, когда еще вовсю бесчинствовал Ку-клукс-клан, был, мягко говоря, экзотическим, но будущих супругов это не смутило. Они не только поженились, но и счастливо прожили вместе долгие годы, в этом браке на свет появилось двое сыновей – Майкл и Стивен.

Основатель клиометрии

Первое экономическое исследование Фогеля касалось роли железных дорог в индустриальном развитии США. Чтобы проверить, а затем и доказать свою теорию, ученый составил математическую модель транспортной системы страны, в которой вместо железной дороги грузы перевозили пароходами и гужевым транспортом. Выводы, которые он сделал в результате, были удивительными и невероятными: оказалось, что железнодорожный транспорт не сыграл практически никакой роли в промышленном развитии страны – без него оно затормозилось бы всего на три месяца, что в историческом отношении является предельно малой величиной. Свои рассуждения и выводы ученый изложил в двух своих трудах, ставших сенсацией, – "Союз тихоокеанских железных дорог" и "Железные дороги и экономический рост Америки", положив начало новой науке – клиометрии, проводящей экономические исследования путем математических вычислений.

Из-за чего исчезло рабство в США

Не менее интересным стало и исследование Фогеля "Время на кресте: экономика американского рабства", касающееся рабовладения в истории США – точнее, причин его исчезновения. По мнению ученого, которое он подтвердил своими подсчетами, война между Союзом (Севером) и Конфедерацией (Югом) к этому процессу никакого отношения не имела, что шло вразрез с существовавшими до Фогеля представлениями. Изучив и проанализировав хозяйственный комплекс Севера и Юга, он убедительно доказал, что производительность труда рабов была выше, а, значит, и более экономически выгодной, чем у вольнонаемных работников. По мнению ученого, причиной отмены рабства стали не экономические, а гуманитарные причины – жестокость и несправедливость, связанные с эксплуатацией человека человеком.

"Без согласия и контракта"

"Время на кресте" вызвало огромный общественный резонанс: количество ученых, в том числе и экономистов, несогласных с утверждениями Фогеля, было настолько велико, что на его монографию написали более 800 (!) критических отзывов и рецензий. Оппоненты выдвигали в том числе и справедливые доводы: например, обращали внимнаие на то, что эффективными становились только крупные рабовладельческие хозяйства, а их количество было невелико, к тому же рабовладельческий Юг, как это было, например, с хлопком, производил сырье, которое перерабатывалось и превращалось в готовую продукцию на Севере. Фогель ответил на критику своим новым трудом – "Без согласия и контракта", в котором обратил внимание не на экономические, а на гуманитарные причины исчезновения рабства как жестокого и несправедливого общественного устройства, которое вызывает напряжение в обществе и ведет к возникновению бунтов.

Нобелевская премия

Исследования Фогеля привлекли к нему внимание научного сообщества во всем мире, которое решило, что ученый достоин престижных наград. В 1975 году он получил премию Бэнкрофта, которая ежегодно присуждается Колумбийским университетом за лучшие книги по дипломатии и истории Северной и Южной Америки. Фогель успел поработать в лучших университетах Америки, в том числе и тех, в которых он когда-то учился сам, – Корнеллском, Рочестерском и Колумбийском, стал членом Академии наук США и руководителем Национального бюро экономических исследований, но пиком его научной деятельности, конечно же, является Нобелевская премия. Ученый получил ее в 1993 году совместно с Джоном Нортоном с формулировкой "за возрождение исследований в области экономической истории".

Роберта Фогеля не стало 12 июня 2013 года, он умер на 87-м году жизни в деревне Ок-Лон в американском штате Иллинойс, причиной его смерти стала пневмония. Клиометрия, основателем которой он стал, успешно развивается и в наше время, благодаря работам молодых ученых, которые делают в этой науке новые открытия.