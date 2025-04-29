Рисовала, пела и занималась чирлидингом: на Днепропетровщине российский дрон убил 12-летнюю девочку и разрушил дом ее семьи

Россияне вновь убили ребенка. На Днепропетровщине вражеский дрон попал по частному дому в селе Губиниха. В результате взрыва погибла 12-летняя Маргарита Титаренко. Ее родители и младшая 6-летняя сестра выжили.

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Девочка спала на первом этаже

В среду, 30 апреля, в селе Губиниха на Днепропетровщине будут прощаться с 12-летней школьницей Маргаритой Титаренко. Девочка погибла во время российской дроновой атаки в ночь на 29 апреля.

"В 2:50 российский дрон ударил в их дом. Маргарита спала в своей комнате на первом этаже. Ее родители и 6-летняя сестричка были на втором этаже, все на своих местах", – рассказывает OBOZ.UA соседка и кума семьи Лилия Крат.

Взрыв был такой силы, что разрушил большую часть дома. Когда спасатели достали Маргариту, она была еще живой, но по дороге в больницу умерла.

Родители девочки и младшая сестра также пострадали, но от госпитализации отказались. Сейчас они находятся у кумовьев, пока решается вопрос, куда их переселить.

"Мама постоянно плачет, а отец держится, но видно, что ему тоже очень тяжело", – добавляет соседка.

Научилась многому в свои 12 лет

Отец девочки занимается сельским хозяйством, перерабатывает молоко и потом продает молочные продукты. Мама Маргариты работает учительницей в местном лицее, где преподает математику. Там же училась и ее старшая дочь.

"Она была отличницей и большой умницей. Ей легко давалась учеба. Она участвовала во многих олимпиадах – по математике, украинскому языку, да и в других тоже. Она очень красиво вышивала бисером. Рисовала, лепила. Ходила заниматься в местный Дом культуры. Там она пела, читала стихи. Еще с подружками занималась в секции чирлидинга. Словом, она везде успевала", – вспоминает Лилия.

Подружки погибшей девочки также говорят, что Маргарита была светлым ребенком. Она старалась всем помочь, никогда никому не отказывала и была очень доброй.

"Очаровательная девочка с глазами, полными жизни. Талантливая, светлая, творческая, невинный ангел. Все помнят выступление Маргариты в нашем лицее. Никакие слова не уменьшат душевную боль от утраты родного человека", – написали о Маргарите на страничке лицея в Facebook.

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