РФ атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру Украины: Кулеба рассказал подробности

В ночь на 22 февраля российские войска в очередной раз осуществили массированную атаку по гражданским объектам и критической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов дронами и ракетами погиб один человек, также есть раненые.

О последствиях вражеского обстрела рассказал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба. По его словам, профильные службы и ремонтные бригады преодолевают последствия атаки.

"Россия сознательно терроризирует мирное население и системы жизнеобеспечения. Наша задача – обеспечить устойчивость и непрерывную работу инфраструктуры несмотря на любые удары", – отметил он.

По информации министра, в Киеве и Киевской области зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры . Кроме того, разрушениям подверглись гражданские здания в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

Также оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. Вражеские удары повредили два локомотива, однако движение поездов продолжилось без остановок.

Напомним, с вечера субботы, 21 февраля, страна-агрессор Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе, которые запустила с нескольких локаций. Также захватчики нанесли удары баллистикой и ракетами "Циркон". Под утро стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 осуществили пуски крылатых ракет Х-101. OBOZ.UA рассказывал о ходе и последствиях атаки .

Также сообщалось, ночью и утром 22 февраля Россия массированно атаковала Киевскую область дронами и ракетами. Последствия зафиксированы в пяти районах области: повреждены частные дома, складские помещения и гаражи, вспыхнули пожары.

