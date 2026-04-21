Резко вернулись в моду: какие вещи из СССР снова стали популярными

Во времена СССР с модой все было, мягко говоря, печально – массовое производство выпускало тотальную серость еще и в очень ограниченном диапазоне моделей и форм. За чем-то хоть немного приличным, как джинсы или платья, или охотились месяцами и переплачивали бешеные деньги, или шили обновки у модисток.

Тем не менее, цикличность трендов – штука ироничная, и по состоянию на 2026 год некоторые вещи из советской эпохи снова вернулись в моду. Что это за одежда и как ее носят теперь, разбирался OBOZ.UA.

Вязаная жилетка

В советские времена это был вынужденный элемент школьной формы или часть дедовского гардероба, который носили больше для тепла, чем для красоты и часто вязали собственноручно из остатков кусачей шерсти. Сейчас это стильный акцент, который носят поверх объемных белых рубашек, а смельчаки надевают даже на голое тело.

Косынка

В "совке" треугольный платок носили преимущественно бабушки в деревне или работницы на заводах сугубо из практических соображений – чтобы подвязать волосы. Сегодня тонкие хлопковые или шелковые платки стилизуют под банданы или повязывают "по-голливудски", добавляя образу ретро-шика.

Трикотажный спортивный костюм с лампасами

Когда-то это был предел мечтаний любого физкультурника. Такие костюмы обычно выпускали в синем цвете и украшали белыми полосами. Теперь такие костюмы стали частью стиля "спорт-шик": их миксуют с классическими пальто и даже обувью на каблуках.

Кожаный плащ

Раньше длинный черный или коричневый плащ в гардеробе был признаком либо спецслужб, либо очень состоятельного человека, который имел доступ к дефициту. Сейчас это база в духе Matrix-core, модели выбирают в винтажном крое еще и сшитые из потертой кожи.

Пальто с массивными плечами

Мода 80-х навязывала жесткий силуэт, чтобы добавить женщинам статусности во властных кабинетах. Сейчас гипертрофированные плечи – это проявление power dressing, где объемный верх сочетается с расслабленным низом.

Платье в мелкий цветочек

Простенький ситец был самой доступной тканью для летних платьев, которые выглядели максимально скромно. Сегодня такие платья называют "tea dresses", их шьют из дорогих тканей и носят с грубыми ботинками или сапогами-казаками.

Воротнички

Съемные белые воротнички были частью строгой школьной формы, которую надо было еженедельно отстирывать и стирать. Современные воротнички – это самостоятельный аксессуар, часто кружевной или вышитый, который добавляют к свитерам или свитшотам, чтобы сделать образ более милым и игривым.

Массивные очки в роговой оправе

Такие очки ассоциировались с типичным советским инженером или библиотекарем и выглядели довольно вайлувато. Теперь это называется geek chic – интеллектуальный стиль, где большая оправа является главным акцентным аксессуаром.

Вязаный "бабушкин" кардиган

Во времена дефицита такой кардиган был базой, потому что согревал в плохо отапливаемых помещениях. Чаще всего подобные вещи носили именно пенсионеры. Сейчас это уютный тренд на объемные вязаные вещи, украшенные крупными пуговицами, который идеально подходит к прямым джинсам.

Олимпийка

Культовая вещь эпохи Олимпиады-80, которую берегли для особых выходов "на район". Нечасто советская промышленность выпускала одежду настолько ярких цветов, еще и с нестандартными диагональными полосами. Теперь винтажные олимпийки с высоким горлом и на молнии – любимая вещь фанатов стритстайла, их застегивают до самого подбородка и прячутся в них от весеннего ветра.

