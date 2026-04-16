Какие вещи из СССР снова ценятся: не спешите их выбрасывать

Вещи, которые завалялись в доме со времен СССР, мы привыкли считать хламом, который только занимает место. Однако во время весенней уборки не спешите выносить на помойку все без разбора – некоторые предметы советского производства сейчас только выросли в цене.

На рынке винтажа и антиквариата наблюдается интересный тренд: то, что вчера казалось устаревшим, сегодня становится объектом охоты коллекционеров или ценным ресурсом. А еще что-то можно выгодно сдать на переработку. OBOZ.UA разбирался, какие именно вещи времен СССР сейчас ценятся действительно высоко.

Старая техника (на лом и детали)

Даже если старый телевизор, радиоприемник или огромная вычислительная машина уже никогда не включатся, они все равно имеют ценность. Советская промышленность не экономила на материалах: внутри приборов скрыто много цветных металлов, например медь и алюминий. Самое большое сокровище – это платы и радиодетали (конденсаторы, транзисторы), содержащие палладий, платину и золото. Иногда начинка одного старого осциллографа может стоить дороже современного смартфона.

Механические часы

Советская механика сейчас переживает настоящее возрождение среди ценителей стиля. Особенно ценятся редкие серии, такие как "Штурманские", "Океан" или "Стрела". Отдельную нишу занимают часы в золотых корпусах или модели с необычным дизайном (например, "Ракета" с 24-часовым циферблатом). Если устройство на ходу и имеет хороший внешний вид, его цена на международных аукционах и онлайн-площадках может приятно вас удивить.

Цветной хрусталь

Времена, когда серванты ломились от безликих прозрачных салатниц, прошли, но цветное стекло сейчас на пике моды. Изделия из красного, синего или редкого марганцевого хрусталя идеально вписываются в современные интерьеры в стиле mid-century modern. Такие вещи ценятся не за материал, а за эстетику и авторскую работу мастеров, поэтому за изящную вазу или набор фужеров можно получить хорошие деньги.

Фототехника и объективы

Советские объективы серии "Гелиос" или "Юпитер" стали настоящим культом среди современных фотографов. Благодаря специфическому "рисунку" и художественному размытию фона их массово раскупают профессионалы и увлеченные любители. Также в цене редкие модели фотоаппаратов в хорошем состоянии. Если ваша старая камера до сих пор исправно щелкает затвором, она точно найдет своего покупателя среди энтузиастов пленочной фотографии.

Чугунный спортивный инвентарь из чугуна

Советские гантели и гири – это вещи, которые практически не имеют срока годности к тому же практически не ломаются. Поскольку новый спортивный инвентарь сейчас стоит немало, старые чугунные снаряды разлетаются на досках объявлений очень быстро. Любители "старой школы" атлетики ищут именно советские гири из-за их сбалансированности и надежности. Это тот случай, когда обычная железка из подвала – это и спортивный снаряд, и ликвидный товар.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР хлеб не цвел, а черствел и как выбрать продукт похожего качества сейчас.

