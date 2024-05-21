— В Европе декаданс (упадок), свежий воздух прийдет с Востока, с Украины! — Эти слова Маэстро, сказанные 10 лет назад в эфире одного из украинских телеканалов все еще легко найти в YouTube.

Знал ли или мог предвидеть Франсиско Рабанеда-и-Куэрво (1934 - 2023, широкой общественности известный как Пако Рабанн), что еще при жизни станет свидетелем того, как почти 10 миллионов украинцев спасаясь от войны будут вынуждены переместиться на Запад Европы? Вероятно Мастер мог заглянуть в будущее, но и как все зрячие делился лишь малыми эпизодами собственных видений, а может просто эпатировал публику, как и много лет назад, на заре собственной карьеры, создавая громкие шоу, которые заставляли весь Париж говорить об экстраординарном баске из Испании? Действительно ли считал, что именно украинская кровь будет способствовать обновлению и укреплению Европейского континента на всех уровнях, включая генетический? Увлечение Маэстро эзотерикой известно, но действительно ли художник верил в то, о чем говорил?

Ответы на все эти вопросы следует искать в действиях.

Мало кто знает, что Франсиско Рабанеда-и-Куэрво не просто приезжал на недели моды в Киев, а регулярно посещал Украину, минимум дважды в год, и был владельцем частного дома в живописном уголке украинского Закарпатья, что граничит с Венгрией. В усадьбе имел баньку, которую непременно топил при каждом визите, ведь именно парение считал одним из лучших ритуалов очищения. Господин Рабанеда уважал украинскую аутентичную кухню, поэтому приглашал повара, чтобы ежедневно лакомиться полезными домашними блюдами. В другом известном интервью Пако сказал, что земля в Украине полна плодородной энергии, наполняет творческими силами, вдохновляет на созидание. Франсиско Рабанеда-и-Куэрво действительно любил бывать в Украине. Подчеркивал не только красоту украинских девушек, что давно стало общим местом, но чрезвычайную креативность всей нашей нации.

Искренен ли был великий кутюрье?

Лучше слов убеждают документы, согласно которым Франсиско Рабанеда-и-Куэрво на последнем году жизни передал в наследство исключительные права использовать собственную подпись и имя украинцам, ставшим соучредителями дизайнерской компании, чтобы продолжить многочисленные проекты над которыми работал Франсиско Рабанеда-и-Куэрво в последние годы!

— Что? — Спросите вы, особенно если следите за миром модных брендов, и совсем недавно прочли в Bloomberg об очередном IPO испанской группы Puig, показавшей стремительный рост капитализации, в управлении которой находится бренд Rabanne.

Франсиско Рабанеда-и-Куэрво был сущим гением, визионером, креатором, но точно не коммерсантом. Поэтому вполне естественно, что в какой-то момент права на дистрибуцию бренда модной одежды, аксессуаров были проданы. Но означает ли это, что Мастер прекратил творить? Конечно нет! Франсиско Рабанеда-и-Куэрво разрабатывал многочисленные проекты в Восточной Европе, включающие учебные центры красоты и дизайна, концептуальную мебель, проектирование интерьеров и ландшафтов, ведь в первую очередь Франсиско был архитектором по базовому образованию. Продолжается работа над линией косметики по уходу для женщин и мужчин, ведь тема молодости в третьей части жизни для гения стала актуальнее красоты. Круг бизнес интересов был настолько широк, что включал и алкогольные бренды. Все это Мастер передал Ученику, который, по словам друзей и коллег, стал для него самым близким человеком и фактически сыном.

История кажется настолько нереальной, что перед тем как написать о сыне Пако Рабанна, я не только опросила тех киевлян, которые имели честь принимать Франсиско Рабанеда-и-Куэрво у себя дома, но и лично связалась с Виталием.

Виталий Билык стал избранным благодаря своей верности, последовательности и настойчивости, проработав бок о бок с Франсиско Рабанеда-и-Куэрво 15 лет, будучи его правой рукой, незаменимым помощником и верным товарищем. По украинской традиции образования имен нарицательных Виталий, уроженец Тернополя, должен был бы получить фамилию Рабанненко, что буквально означает ученик и сын Рабанна, но Мастер передал Виталию собственный бренд Rabanne в качестве фамилии. Именно Виталий Рабанн отвечает за сохранение авторского стиля Rabanne и особого ощущения гармонии Мастера. Поэтому несмотря на отсутствие собственных детей имя и дело Пако Рабанна будет жить.

История знакомства и сотрудничества столь захватывающая, что заслуживает на отдельный материал, которым Виталий пообещал поделится. Сейчас же предпочитает сконцентрироваться на реализации переданных дел, которые призваны стать мировым достоянием.

Масштабные проекты не совершаются в одиночку, поэтому Виталий нуждался в сильном и энергичном партнере. Может ли еще кто-то в Европе сейчас посоперничать в целеустремленности с украинцами? Только выходцы с Востока Украины. Андрей Джазовский, известный в сфере промышленного, интерьерного и автомобильного дизайна, авторо суперкара Химера, фото которого были опубликованы ранее на страницах Обозревателя, стал партнером и настоящим двигателем для Виталия Рабанна.

Сейчас Андрей Джазовский имеет полномочия и ответственность руководителя новой компании, которая призванна реализовать амбициозный девелоперский проект возведения авторского дома в Дубай по эскизам Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Очевидно, что вскоре мир вспомнит и об архитектурном таланте великого кутюрье, передавшего в творческое наследие все свои эскизы и наработки.

Мою просьбу подробнее рассказать о себе Андрей Джазовский проигнорировал, ответив словами великого Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, чье дело продолжает: "Я просто делаю свою работу, то что умею делать лучше всего."

В последнее время мир увидела целая серия фильмов, повествующих о жизни именитых кутюрье 20 века, а в Каннах весной 2024 был представлен сериал о современнике Пако Рабанна — Карле Лагерфельде. Естественно, я обязана была поинтересоваться, когда же выйдет в свет художественная лента о выдающемся Франсиско Рабанеде-и-Куэрво. Я не ошиблась, работа над сценарием кипит, а снимать художественный фильм будет один из лучших режиссеров Голливуда. Надеюсь, что и Украина получит свое достойное место в ленте, как уже получила в сердце Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, который имея уникальный дар провидца, выбрал именно украинцев, чтобы передать свои достижения, талант и мастерство.

Что ж, в ожидании презентации новых продуктов с подписью Paco Rabanne уже в начале лета, — хочется пожелать нашим соотечественникам успеха!