Рейдерство на Черниговщине: община требует от президента Зеленского остановить произвол нардепа Бориса Приходько

Депутаты Черниговского областного совета от имени общества области обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить попытки рейдерского захвата предприятий, к которым причастен народный депутат Борис Приходько.

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Ситуация в Черниговской области вызывает серьезную обеспокоенность, ведь от деятельности ключевых компаний зависит стабильность региона, наполнение бюджета, рабочие места и обеспечение тысяч семей в условиях полномасштабной российской агрессии на территории Украины.

Борис Приходько известен своей скандальной карьерой со времен правления Януковича. В 2014 году его имя фигурировало в уголовном производстве о хищении 2 миллиардов гривен из Аграрного фонда, исчезнувших через "Брокбизнесбанк" Сергея Курченко – приближенного к "Семье". За эти махинации Приходько угрожало 12 лет тюрьмы, но благодаря связям и манипуляциям в судах дело было затянуто. Позже он избежал ответственности, получив депутатский мандат от Прилукского округа.

В Черниговской области Борис Приходько стал символом произвола и незаконного давления. Его действия не ограничиваются только агропредприятиями – под его влиянием оказались и другие успешные компании региона, работающие честно, платящие налоги и обеспечивающие общину рабочими местами.

В обращении говорится о систематических попытках со стороны Приходько и связанных с ним структур рейдерским путем захватить предприятия, парализовать их работу, арестовать счета и имущество. Подобные действия во время войны недопустимы, ведь каждая копейка по налогам – это поддержка армии и тыла. Злоупотребления Приходько несут угрозу не только экономической стабильности региона, но и жизни тысяч людей, которые зависят от этих предприятий.

Не менее тревожно влияние Приходько на Черниговский апелляционный суд, где сомнительные решения выносят одни и те же судьи – Николай Оседач, Валентина Антипец и Валерий Заболотный. Их неоднократно обвиняли в затягивании громких дел, снятии ответственности с убийц и взяточников и, наоборот, в неправомерном преследовании "неугодных".

В частности, именно это судейское "трио" приняло абсурдное решение относительно владельца предприятия "Пожмашина" Олега Аверьянова, которое вызвало резонанс в обществе, ведь компания является крупным работодателем и крупным налогоплательщиком в Черниговской области. И такое решение судей фактически направлено на уничтожение предприятия, что в условиях войны недопустим, потому что тысяча работников рискуют остаться без работы.

Сам Борис Приходько благодаря связям и манипуляциям в судах годами избегает правосудия и наживает состояние во время войны.

Общество Черниговщины возмущено и требует от Президента немедленного вмешательства Действия Бориса Приходько, уже имеющего темное прошлое и до сих пор не понесшего ответственности за свои поступки, ставят под угрозу экономическую стабильность региона и честное правосудие.

Общество Черниговщины призывает остановить произвол и привлечь к ответственности виновных в коррупции, рейдерстве и судебном давлении.

Напомним, ранее редакции СтопКора по открытым публикациям в медиа, которые ссылались на данные ГНСУ, стало известно, что бывший депутат-регионал Александр Кацуба и его брат Сергей в июле 2022 года, вероятно, покинули территорию Украины через пункт пропуска "Угринов" на польской границе. и не вернулись. Впоследствии в пресс-службе Александра Кацубы опровергли информацию о его бегстве за границу, однако о нынешнем его местонахождении не сообщили.