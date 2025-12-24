'Реальный инструмент безопасности': в Чернигове заработала ИИ-система видеонаблюдения

В Чернигове заработала новая система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, созданная на украинском программном обеспечении. Она должна стать реальным инструментом повышения безопасности граждан, оперативного реагирования на правонарушения и чрезвычайные происшествия.

Проект реализовали с учетом вызовов военного времени, что особенно важно для приграничного региона. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

В Чернигове презентовали работу специализированного центра, который объединяет современную систему видеонаблюдения с алгоритмами искусственного интеллекта.

Впервые в Украине такая система полностью построена на программном обеспечении отечественного производства, что обеспечивает технологическую независимость и возможность дальнейшего масштабирования.

Участие в презентации приняли руководитель ГУ Нацполиции в Черниговской области Иван Ищенко, представители центрального аппарата Нацполиции, областной и городской военных администраций, а также правоохранительных органов региона.

По словам Ивана Ищенко, система охватывает ключевые общественные пространства, транспортные узлы и объекты критической инфраструктуры, что будет способствовать уменьшению количества правонарушений и повышению уровня общественного порядка. Основной акцент сделан на личной безопасности жителей города и быстром реагировании служб.

Проект реализовали при поддержке и финансировании Черниговской городской военной администрации. В городе установили около 400 камер видеонаблюдения, часть из которых имеет функции распознавания лиц и транспортных средств.

В целом количество камер в Черниговской области возросло до 1500. Также создана серверная инфраструктура и мониторинговый центр.

Новая система позволяет в режиме реального времени анализировать ситуацию в городе, оперативно реагировать на угрозы, координировать действия экстренных и правоохранительных служб, а также помогать в поиске пропавших детей. Для жителей это означает более быструю помощь и повышенное чувство защищенности.

Начальник Департамента информационно-аналитической поддержки НПУ Алексей Григорович отметил, что Чернигов стал первым городом в Украине, который внедрил подобную систему с аналитической составляющей на украинском ПО. По его словам, это усиливает информационную осведомленность сил безопасности и обороны и позволяет своевременно выявлять риски.

Глава Департамента криминального анализа НПУ Роман Бутко подчеркнул, что такие системы являются важным элементом национальной безопасности в условиях войны. Со своей стороны заместитель начальника Черниговской ОГА Дмитрий Синенко отметил, что проект имеет стратегическое значение и требует дальнейшего развития в других общинах области.

Открытие центра стало первым из трех этапов масштабного проекта по безопасности. В полиции сообщили, что систему видеонаблюдения планируют и в дальнейшем расширять как в Чернигове, так и на территории всей области.

Как сообщал OBOZ.UA, внедрение национального цифрового ассистента на базе искусственного интеллекта Дія.АІ, который предоставляет государственные услуги украинцам, было "домашним заданием" для Украины. Дело в том, что в Министерстве цифровой трансформации поставили "амбициозную цель" – ввести наше государство в тройку стран по практическому внедрению искусственного интеллекта. Именно поэтому Украина уже стала первой страной, которая "запустила агентные услуги на базе искусственного интеллекта".

