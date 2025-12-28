Реальная угроза жизни: на Франковщине спасли детей, которые провалились под лед. Фото

В воскресенье, 27 декабря, на Прикарпатье едва не произошла смертельная трагедия. В Ивано-Франковской области местными жителями были спасены четверо детей, которые провалились под лед.

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что спасенных детей оперативно передали работникам экстренной медицинской помощи и доставили в учреждение здравоохранения для проведения медицинского осмотра.

"Местными жителями из водоема были спасены четверо малолетних детей: 8-летнего мальчика и трех девочек в возрасте 9, 10 и 11 лет. Уважаемые родители! Настоятельно призываем не оставлять детей без присмотра. Лед на водоемах является крайне неустойчивым и представляет реальную угрозу жизни и здоровью", – говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине, в городе Карловка, двое детей провалились под лед. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье трое детей отравились угарным газом из-за электрогенератора. Двое 10-летних и один 12-летний ребенок были госпитализированы в больницу после отравления.

