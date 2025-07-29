'Реалии жизни': в Сумах во время свадебной церемонии в небе пролетел российский 'Шахед'. Видео

В Сумах во время свадебной церемонии произошел эпизод, который, к сожалению, стал почти обыденностью для украинцев. Над городом пролетел российский дрон-камикадзе "Шахед".

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Молодожены и гости были вынуждены на мгновение забыть о празднике. Соответствующее видео распространяют в сети.

Свадьба под гул вражеского дрона

Казалось бы, торжественный момент – цветы, счастливая пара, улыбки – и вдруг гул в небе, что заставляет всех напряженно всматриваться вверх. В комментариях к видео многие пользователи пишут: "Вот она, настоящая реальность нашей жизни".

Несмотря на угрозу, церемонию не прервали. Молодожены и гости остались на месте, спокойно наблюдая за дронами, пролетевшими где-то в небе. Без паники, без суеты просто еще один день жизни в условиях войны, к которым украинцы, к сожалению, уже привыкли.

Что предшествовало

Во вторник, 22 июля, российские террористы атаковали Сумы. Очередной удар дронами убил 60-летнюю женщину и ранил по меньшей мере трех человек, а также нанес повреждения жилым домам, административным и нежилым зданиям, транспортным средствам.

21 июля российские террористы нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому району Сум. В результате атаки в городе повреждены 5 многоэтажных домов, среди пострадавших есть ребенок. Всего ранения получили 24 человека.

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