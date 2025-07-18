Реабилитация и фокус на психоэмоциональном состоянии: 'Метинвест' поделился практиками привлечения и адаптации ветеранов

Сейчас только 45 из 200 крупнейших компаний Украины имеют формализованную ветеранскую политику, а 23% ветеранов сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве. Такие данные содержатся в аналитическом исследовании Top Lead "Ветераны после войны: как обеспечить достоинство на работе", которое подготовили в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов и Украинским ветеранским фондом.

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Презентация исследования состоялась в рамках форума "Ветеранские инициативы". На нем "Метинвест" представил одну из составляющих экосистемы (ре)интеграции ветеранов и ветеранок – направление физического и ментального здоровья.

"Метинвест подходит к ветеранским программам как к долгосрочной системной политике, в которой важны не только инициативы, но и устойчивые механизмы их поддержки. Фокус на психоэмоциональном состоянии, медицинском сопровождении, профессиональной и социальной интеграции, работе с коллективами – это тот инструментарий, который позволяет возвращать ветеранов не просто к работе, а к полноценной жизни", – об этом во время мероприятия рассказала Светлана Парова, руководитель проектов по реинтеграции ветеранов "Метинвеста".

По ее словам, тема здоровья отмечается ветеранами как приоритет номер один. Поэтому это направление является важной частью ветеранской политики. "Метинвест" работает над совершенствованием и расширением программ этого направления, контролирует их качество.

"Одна из первых программ – "Метинвест – вместе", сервис психологической поддержки для всех работников и их семей. Для ветеранов мы добавили опцию консультации с военными психологами и групповые встречи "Побратим", где ветераны в формате равный-равному и под модерацией опытных психологов делятся опытом адаптации к мирной жизни", – отметила Светлана.

Кроме того, для улучшения физического и психологического состояния ветеранов, "Метинвест" вместе с проектом "Сердце Азовстали" начал программу ветеранских кемпингов в Карпатах – это реабилитация для ветеранов в горах, сочетающая психологическую поддержку, оздоровление, физическую активность и общение в кругу доверия.

"Мы пересмотрели политику медицинского страхования и запустили программу "Ветеран" для ветеранов в первый год после демобилизации. Эта программа имеет увеличенный лимит на стоматологические услуги, расширенное медикаментозное обеспечение, покрывает лечение хронических болезней, лечение травм и ранений, полученных в период службы. Также для ветеранов у нас действует реабилитация через плавание "Свободные волны", с акцентом на инклюзивность", – подчеркнула Паровая.

Экосистема (ре)интеграции ветеранов включает в себя и направление подготовки коллективов к возвращению ветеранов. На постоянной основе проводятся обучения, цель которых объяснить, как корректно взаимодействовать с ветеранами. Акцент на уважении, избегании стереотипов и построении доверия.

"Также на предприятиях "Метинвеста" уже стало доброй традицией проводить небольшие мероприятия для ветеранов и их семей – ветеранские субботники, туры выходного дня, викторины, спортивные соревнования и тому подобное. И такие мероприятия очень хорошо способствуют социальной адаптации ветеранов", – напоследок отметила спикер "Метинвеста".

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине. С начала большой войны почти каждый пятый работник компании ушел в армию. Сейчас к работе вернулось 959 ветеранов: здесь им обеспечивают психологическое сопровождение, программы адаптации и образования.

В "Метинвесте" создана целая экосистема адаптации ветеранов: она включает программы психологической поддержки, реабилитации, переобучения, предоставления высшего образования и подготовку коллективов к возвращению ветеранов. На реализацию программ в 2025 году запланировано около $550 тыс.