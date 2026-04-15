Разыскиваемая за измену Панченко поблагодарила Лачену за российский фейк о мэре Днепра

Блогеры Игорь Лаченков и Тимофей Кучер-Потеряйло распространили российский фейк, размещенный на китайском ресурсе с вымышленной информацией о якобы недвижимости мэра Днепра Бориса Филатова в Италии, назвав это "международным скандалом". Первоисточником материала стала известная коллаборантка Диана Панченко, которая впоследствии показательно назвала Лаченкова своим другом, поблагодарив его за распространение материала.

Об этом пишет медиа "Наш город".

Журналисты напоминают, что Панченко находится в розыске в Украине по обвинению в государственной измене и находится под санкциями как Украины, так и Европейского Союза. Она известна как человек, связанный с телеканалами Виктора Медведчука, и является активным распространителем российской пропаганды против Украины и украинских чиновников.

Журналист-расследователь Владимир Бондаренко предполагает, что фейк является частью скоординированной информационной атаки против городского руководства Днепра.

Мэр города Борис Филатов также отреагировал на признание Панченко о ее "лучшем друге Лачене".

"Дело можно закрывать. Всем все понятно, кроме власти, которая продолжает прятать подонка от мобилизации на оборонных предприятиях", – написал он.

Медиа отмечает, что распространяя враждебную пропаганду, блогеры совершили преступление по статьям Уголовного кодекса Украины. Юристы отмечают, что ответственность за распространение враждебной пропаганды и пособничество стране-агрессору может составлять от 5 до 12 лет лишения свободы.