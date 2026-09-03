Развод онлайн через Дію: пошаговая инструкция. Видео

В Украине запущен новый цифровой сервис – теперь супруги могут подать заявление о расторжении брака и пройти основные этапы процедуры через приложение "Дія". Для этого больше не нужно посещать ЗАГС.

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Воспользоваться сервисом могут не все. Онлайн-развод предусмотрен для мужа и жены, которые по обоюдному согласию решают расторгнуть брак и не имеют общих несовершеннолетних детей.

Кто может развестись через "Дію"

Для использования услуги оба супруга должны:

быть гражданами Украины и достигнуть возраста не менее 18 лет;

совместно согласиться на расторжение брака;

не иметь общих несовершеннолетних детей;

иметь верифицированный РНОКПП;

пользоваться сервисом "Дія.Підпис";

иметь ID-карту или биометрический заграничный паспорт;

иметь запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Если один из партнеров против развода или у супругов есть общие несовершеннолетние дети, воспользоваться этой услугой не удастся. В таких ситуациях брак, как правило, расторгается через суд.

Как подать на развод в "Дії"

Процедура состоит из нескольких шагов.

Один из партнеров оформляет заявление. В приложении нужно выбрать услугу расторжения брака, заполнить необходимые данные, а также определить дату и время предстоящей видеоконференции с сотрудником ДРАЦС. Провести ее можно не ранее чем через месяц и два дня после подачи заявления. Второй супруг подтверждает решение. Он получит уведомление в приложении Дія. После этого у него будет 12 часов, чтобы проверить информацию, подтвердить ее и подписать заявление с помощью Дія.Підпису. Информация проверяется в государственных реестрах. Приложение Дія автоматически передает необходимые сведения для проверки. Супруги подключаются к видеоконференции. В назначенный день оба партнера должны выйти на связь с сотрудником ДРАЦС. Во время разговора они еще раз подтверждают намерение развестись и заверивают решение с помощью Дія.Підпис. Информация о разводе появляется в "Дії". Электронная копия актовой записи должна сформироваться в приложениях обоих бывших партнеров в течение 24 часов после видеоконференции.

Бумажные свидетельства также можно получить – их "Укрпочта" отправляет каждому из бывших супругов по адресу, указанному при оформлении заявления.

Подробную пошаговую инструкцию по новой услуге можно посмотреть в видео.

Можно ли передумать

Да. Между подачей заявления и непосредственным расторжением брака предусмотрен законодательством срок.

Если за это время супруги изменят решение, заявление можно отозвать через приложение Дія до проведения государственной регистрации расторжения брака.

Когда без суда не обойтись

Новая услуга не меняет правила для пар, имеющих общих несовершеннолетних детей. В таком случае расторжение брака, как и раньше, происходит в судебном порядке.

Также онлайн-сервис не подойдет, если один из партнеров не согласен на развод.

Для людей, которые не пользуются Дія, остается возможность оформить расторжение брака традиционным способом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в "Дию" добавили важную функцию для бронирования работников от мобилизации

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