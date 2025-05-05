Развенчал российский миф: Воздушные силы показали оператора, который первым в истории сбил российский 'Кинжал'. Видео

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео с оператором зенитного ракетного комплекса Patriot, впервые сбившего российскую гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал". Это произошло на Киевщине 4 мая 2023 года во время ночной ракетной атаки российских оккупационных войск.

Видео дня

Видео было опубликовано на официальном Telegram-канале ВС. Отмечается, что "Кинжал", запущенный оккупантами, уничтожили воины подразделения 96-й зенитной ракетной Киевской бригады воздушного командования "Центр".

Оператор ЗРК Patriot Дмитрий (фамилию военного в ВС не назвали) рассказал, что до российского полномасштабного вторжения работал программистом.

"Когда началась война, я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире", – отметил он.

Военный добавил, что это было впервые в мире, когда сбили гиперзвуковую баллистическую ракету.

"Кинжал" был сбит на Киеве 4 мая 2023 года. В тот момент мы полагали, что видим на экране баллистику. Мы думали, что это "Искандер". Лишь когда нашли обломки, тогда мы узнали, что это был именно "Кинжал". Все радовались, поздравляли друг друга. Россия говорила, что "Кинжалы" невозможно сбить, но оказалось, что можно", – рассказал Дмитрий.

В Воздушных силах поблагодарили иностранных партнеров "за мощную поддержку украинского народа на пути к нашей общей победе".

Напомним, что 6 мая 2023 тогдашний командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук называл "историческим событием" то, что 4 мая удалось сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая, по утверждениям России, "не имеет аналогов в мире и не может быть сбита".

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