Сейчас о таком и не слышали: какие необычные продукты были популярными в СССР

В советские времена ассортимент продуктов был значительно скромнее, чем сегодня, однако это не мешало появлению довольно смелых и даже экспериментальных решений. Многие продукты, которые когда-то считались удобными, полезными или модными, сейчас практически исчезли с полок магазинов.

Некоторые из них кажутся странными современному потребителю, другие – вызывают теплые воспоминания о детстве. Советская пищевая промышленность часто ориентировалась на практичность и массовое потребление. Именно поэтому появлялись форматы и вкусы, которые сегодня трудно представить.

Вот какие продукты были привычными для СССР, но почти исчезли из нашей повседневности:

Плавленый сыр в тюбиках

Плавленый сыр в мягких тюбиках был настоящим символом удобства. Его брали в дорогу, на пикник или просто ели непосредственно из упаковки. Дети обожали такой формат, а взрослые ценили его как быстрый перекус. Со временем тюбики исчезли, и сегодня плавленый сыр преимущественно продается в брикетах или нарезке.

Кофе и какао в брикетах

Прессованные брикеты кофе и какао значительно упрощали приготовление напитков. Достаточно было залить кусочек кипятком – и горячий напиток готов. Для многих детей эти брикеты становились лакомством, которое грызли вместо шоколада. С появлением растворимых порошков и капсульных систем такой формат постепенно сошел на нет.

Ионитное молоко

Ионитное молоко было результатом научных экспериментов в пищевой отрасли. Его специально обрабатывали, снижая содержание кальция, чтобы сделать продукт пригодным для младенцев и детей с особыми потребностями. Хотя идея выглядела прогрессивной, широкого распространения продукт не получил и впоследствии исчез.

Апельсиновый майонез

Одним из самых необычных экспериментов стал апельсиновый майонез. Его изготавливали с добавлением апельсинового сока или джема и позиционировали как десертный соус . Он мог дополнять выпечку или сладкие блюда, но потребители так и не приняли новинку. В результате продукт быстро исчез с производства.

Фруктовый кефир

Фруктовый кефир был любимым напитком советских детей. Он имел менее сладкий вкус, чем современные йогурты, но отличался натуральностью. Сиропы и джемы придавали напитку фруктовый аромат, а легкая кислинка делала его освежающим. Сегодня подобные напитки почти не встречаются.

Медовое масло

Сливочное масло с натуральным медом продавалось на развес и пользовалось большим спросом. Его часто намазывали на хлеб к завтраку, считая вкусным и питательным продуктом. Со временем такой формат уступил место отдельному потреблению масла и меда. Теперь медовое масло осталось скорее воспоминанием о гастрономических привычках прошлой эпохи.

