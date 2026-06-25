Разложите чайные пакетики в саду в июне: результат вас поразит

Эксперты советуют в июне разложить в саду использованные чайные пакетики. Это поможет защитить ваши любимые растения от чрезмерной жары.

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Высокая температура может привести к быстрому испарению воды из почвы, из-за чего корни не смогут оставаться увлажненными. Об этом пишет Express.

Если корни не смогут восполнить потерю воды, растение, вероятно, завянет, на его листьях появятся ожоги, и начнётся процесс, называемый гидравлической недостаточностью, во время которого внутри стебля образуются пузырьки воздуха.

После наступления гидравлической недостаточности растениям будет очень трудно транспортировать воду от корней к листьям, и они могут не восстановиться даже при последующем поливе.

Бретт Керли из Эдмонтонского садоводческого общества рассказал, что чайные пакетики могут стать простым способом сохранить влагу.

Бретт пояснил: "Использованные чайные листья содержат необходимые питательные вещества, которые могут улучшить состояние почвы. Это поможет улучшить структуру почвы, не только проветривая её, но и повышая её способность удерживать влагу, что полезно для растений, нуждающихся в постоянном увлажнении".

Как использовать чайные пакетики в саду

Все, что нужно сделать, — это собрать использованные чайные пакетики, разрезать их и рассыпать влажные листья вокруг основания растений. Также может быть полезно с помощью лопаты осторожно перемешать чайные листья с верхним слоем почвы.

Обязательно проверяйте, какие именно чайные пакетики вы используете, поскольку некоторые из них содержат пластиковую сетку, которая не разлагается в почве и может нанести растению вред, а не помочь ему. В саду используйте только чайные пакетики с пометкой "на растительной основе", "биоразлагаемые" или "без пластика".

Важно отметить, что чайные листья имеют кислый pH, и есть растения, которые просто обожают кислую почву, например, гортензии, розы, помидоры, голубика, папоротники и камелии.

Однако растения, предпочитающие щелочную почву, такие как лаванда, розмарин, шалфей и тимьян, плохо приживутся в почве, богатой органикой, поэтому будьте осторожны.

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