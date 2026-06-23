Когда лучше всего поливать растения летом: названы идеальные часы

Жаркая погода может значительно усложнить уход за садом, независимо от того, являетесь ли вы заядлым садоводом-любителем или у вас просто газон, который время от времени требует полива и стрижки. В частности, полив может вызвать проблемы, если его не проводить в нужное время суток, и это может оказать длительное влияние на ваши зеленые насаждения.

Видео дня

По словам экспертов, летом лучшее время для полива сада – рано утром или поздно вечером, когда температура самая низкая, пишет OBOZ.UA.

Это помогает избежать самых жарких часов солнечного света, которые могут привести к ожогам листьев и быстрому испарению, давая растениям больше времени для эффективного поглощения влаги почвой.

В жаркую погоду полива растений один или два раза в день обычно достаточно, чтобы избежать избыточного полива, который также может быть вредным.

Простой способ проверить, нужен ли второй полив, – это "тест пальцем". Просто погрузите палец в почву на глубину примерно 2,5–5 см, чтобы проверить, влажна ли она. Если почва сухая, то растения следует полить ещё раз в тот же вечер.

Аналогичный совет касается и газонов, поскольку лучшее время для полива травы – рано утром из-за уменьшения испарения и для предотвращения грибковых заболеваний.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать сад в сильную жару.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.